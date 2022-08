Músicas nostálgicas que parecem felizes, mas que na verdade são tristes

Você é do tipo de pessoa que gosta de uma música muito mais pelo instrumental do que pela letra? Então é melhor começar a prestar mais atenção nas canções, pois até mesmo as mais animadas demonstram significados bem profundos e complexos. Como no caso dessas três músicas a seguir, que segundo o canal ‘Pipocando Música’, parecem felizes, mas na verdade são bem tristes.

Pumped Up Kicks - Foster the People

Essa é uma música bem mais atual, lançada em 2010. O sucesso da música veio por meio de uma letra simples, com um refrão bem potente, alto astral e bom de se ouvir, porém, a letra é muito complexa e profunda. A canção retrata um massacre a tiros dentro de uma escola, a partir da visão do jovem atirador. A música faz clara referência ‘Massacre de Columbine’, que ocorreu em 20 de abril de 1999 no Colorado, Estados Unidos, que deixou 15 mortos. “Todas as outras crianças com tênis caros. É melhor vocês correrem, melhor correrem mais rápido do que a minha arma”, diz o refrão.

Jump - Van Halen

Lançada em 1984, essa música é um verdadeiro clássico do rock, sendo considerada uma das melhores músicas daquela década. O som é bem animado, mas ele conta a história de uma tentativa de suicídio, como o próprio título da música, que significa ‘pule’, já explica.

Hey Ya! - Outkast

É difícil ficar parado com essa música, principalmente por causa da melodia e do próprio clipe, que mostra a banda aparentemente animada. Porém, a letra fala de um relacionamento conturbado do próprio cantor com uma garota que ele não ama, mas que decide manter o relacionamento mesmo sendo infelizes.

LDN - Lily Allen

LDN é a abreviação de London (Londres) e é exatamente sobre isso que fala a música. Com uma melodia dançante e alegre, se você não entende muito de inglês, mas prestou atenção no clipe, Lily Allen conta a história de Londres, uma cidade que aparenta ser bonita, mas que na verdade não é assim e se você observar bem, tudo fica sombrio. “Quando você olha com os seus olhos, tudo parece bonito, mas se você olhar duas vezes, verá que é tudo mentira”, diz uma parte da letra.

