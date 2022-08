Esses DOCES fizeram parte da sua INFÂNCIA e hoje NÃO EXISTEM mais

Você sente saudades de ir na bomboniere com apenas algumas moedas e sair de lá cheio de doces nas mãos? Não que essa época tenha acabado e que as crianças de hoje em dia não comam mais doces, mas os produtos (e os preços) são bem diferentes das décadas passadas, então muitos dos seus doces favoritos de infância não existem mais ou são difíceis de se encontrar.

Relembre algumas guloseimas famosas da década de noventa que hoje em dia não existem mais.

‘Frutinhas’

Esse produto lembrava o Tic Tac, porém a composição, o gosto, o tamanho e principalmente o preço eram totalmente diferentes. Esses confeitos açucarados faziam a alegria de muitas crianças apenas com algumas moedinhas. Uma vertente desse doce eram os mesmos doces porém em uma embalagem plástica com um cata-vento, deixando tudo ainda mais divertido.

Doce de abóbora

Esse doce dividia opiniões, pois existem aquelas crianças que amam e aquelas que odeiam. Considerado um ‘doce de adulto’, era a típica sobremesa que, ao chegar na mesa, acabava decepcionando algumas crianças, mas que acabavam comendo mesmo assim, afinal, doce é doce. Para acompanhar, também era possível encontrar o sabor batata doce, também no formato de coração e com um gosto muito parecido. Os itens ainda existem nos dias de hoje, mas são mais difíceis se encontrar nos mercados.

Maria mole

Não são só as crianças, mas qualquer pessoa ama uma Maria mole. Porém, essas eram encontradas principais nos bares e docerias e ainda vinham com um plus, pois eram colocadas em uma casquinha de sorvete e grudavam um balão em cima para você encher e se divertir.

Suspiro

Em formatos e cores diferentes, esse era outro doce muito barato, perfeito para quando a grana estava curta, mas você queria uma sobremesa logo após o almoço. Correr para o bar mais próximo e pedir um suspiro era uma das coisas mais comuns nos anos oitenta.

