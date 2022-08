Refrigerantes muito saborosos e nostálgicos que simplesmente sumiram do mercado

Ao pensar em refrigerante, algumas marcas mundialmente famosas vêm automaticamente à cabeça. Porém, outras bebidas gaseificadas também fizeram muito sucesso nas décadas passadas, mas começaram a sumir aos poucos dos mercados e bares e quando você se deu conta, eles já não existiam mais. E para relembrar dessa época, Renato Wamberto, apresentador do canal ‘Nerd Show’, listou os refrigerantes que eram muito saborosos, mas que sumiram. Confira.

7 Up

Gigantes como Pepsi e Coca-Cola existem há tempos, porém, a impressão que fica é que antigamente existiam muito mais refrigerantes concorrentes no mercado. Um dos mais famosos era o 7 Up ou Seven Up, criado em 1929 como um medicamento para curar ressaca. Ele chegou em solo nacional somente em 1995, com forte apelo publicitário. Porém, suas vendas nunca foram muito boas e a empresa responsável resolveu retirar a marca do mercado e relançar outro refrigerante de limão, o Teem, em 1997. Anos depois a fórmula do 7 Up voltou às prateleiras, dessa vez com o nome de H2OH!, com as vendas seguindo até os dias de hoje.

Teem

Conforme explicado, o refrigerante de limão Teem também pertencia a empresa Pepsico. Chegou no Brasil em 1974 e durou até o 7 Up tomar o seu lugar. Em 1997 ele retornou, mas suas vendas estão concentradas no Rio Grande do Sul.

Mirinda

Um dos sabores de refrigerante mais difíceis de ser encontrado é o de laranja, concorda? Mas antigamente, uma marca dominada o mercado. Miranda foi lançado em 1996. Até existiam outros sabores, mas o de laranja foi o que mais agradou... Pelo menos por dois anos, até ser substituído pela Sukita, concorrente direta da Fanta nos dias de hoje.

Brahma

Não, você não está lendo errado, a marca Brahma também já teve seu ‘pezinho’ no mundo das bebidas gaseificadas, com o Guaraná Brahma, criado em 1927. Além do clássico guaraná, existiram também o limão e a tônica. Saiu de linha nos anos 2000.

