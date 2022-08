Essas são as surpresas mais ‘duvidosas’ do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Youtube canal Nerd Show).

O McLanche é sucesso no mundo todo. Não atoa, muitas crianças e adultos colecionam todas as surpresas que acompanham o lanche do McDonald’s. Contudo, não são todos os brindes que agradam o público, afinal, alguns deles são bem chamativos, como brinquedos de personagens famosos, já outros são mais simples e não chamam tanta a atenção, como cards colecionáveis.

Pensando em todas as parcerias e surpresas que já existiram, o canal Nerd Show elaborou uma lista com as mais duvidosas. Confira.

Na hora de lançar os brindes, a empresa costuma apostar em parcerias com outras marcas, em algumas ocasiões, essa junção serve até para divulgar filmes que estão sendo lançados, e vice-versa. Contudo, algumas dessas parcerias são um tanto quanto ousadas, como quando o McLanche Feliz vinha com um brinde da Colgate, em 1983. E o mais óbvio seria oferecer uma pasta e uma escova de dentes na compra do combo do lanche. Acho que os únicos que ficaram felizes nessa história foram os pais das crianças.

Essas são as surpresas mais ‘duvidosas’ do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Youtube canal Nerd Show).

Além das parcerias com as empresas, a ‘arcos dourados’ também utilizava pessoas famosas para as suas campanhas. Um deles foi Michael Jordan, astro do basquete. Mas as crianças que esperavam os bonecos do esportiva jogando basquete, acabaram se chateando um pouco com os itens ‘fique fitness com Michael Jordan’. Mas nem tudo nessa promoção era ruim, já que o consumidor podia escolher entre bolas de basquete, futebol, beisebol, mas também um cronômetro e uma garrafa de água.

LEIA TAMBÉM: Esses DOCES fizeram parte da sua INFÂNCIA e hoje NÃO EXISTEM mais

Essas são as surpresas mais ‘duvidosas’ do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Youtube canal Nerd Show).

Um brinquedo que fez sucesso nos anos oitenta foi o Popoids, uma espécie de brinquedo de montar onde a imaginação precisava fluir. Logo, o McDonald’s viu uma boa oportunidade de lançar o seu próprio Popoids, mas o problema estava na quantidade de peças que vinha em cada lanche, que eram apenas três. Ou seja, era insuficiente para começar a brincadeira. Logo, era preciso levar a família inteira para comer McLanche Feliz ou ir mais de uma vez no mês comer o lanche para poder completar o brinquedo.

Essas são as surpresas mais ‘duvidosas’ do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Youtube canal Nerd Show).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ PRODUTOS NOSTÁLGICOS que saíram de linha e deixaram SAUDADE

⋅ Não faça essas tatuagens se você não quiser arrumar problemas

⋅ Nostalgia: veja como está o elenco de ‘Os Batutinhas’ 28 anos após a estreia; um dos atores já foi preso