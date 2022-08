Nostalgia: veja como está o elenco de ‘Os Batutinhas’ 28 anos após a estreia; um dos atores já foi preso

Quem se recorda dos ótimos filmes lançados na década de noventa provavelmente se lembra de ‘Os Batutinhas’. Dirigido por Penelope Spheeris, a comédia mostra um grupo de garotos engraçados que aprontam pelo bairro. Formado por Alfafa, Batatinha, Stymie, Porky, Froggy e Buckwheat, os meninos criam uma ‘gangue’ contra as meninas, contudo, Alfafa acaba se apaixonando por Darla, e pede ajuda aos membros para conquistá-la, mas para isso, ele precisa enfrentar Waldo, um ‘riquinho’ que também é apaixonado por ela e quer lutar pelo seu amor.

28 anos após o lançamento desse filme de enorme sucesso, você talvez nunca tenha ouvido mais falar dos atores. Por isso, confira a seguir como eles estão, de acordo com o Publimetro.

Alfalfa Switzer - Brandon (Bug) Hall

Bug Hall interpretou Alfafa, o personagem principal do filme. Ele atuou em outras produções como ‘Arquivo X’, ‘CSI’ e ‘American Pie Presents’. Em 2020 o ator foi preso no Texas, Estados Unidos, por portar substâncias ilícitas.

Atualmente com 37 anos e compartilha sobre sua vida nas redes sociais.

Darla - Brittany Ashton Holmes

Interesse amoroso de Alfafa, Darla foi interpretada por Brittany Ashton Holmes. Ela participou de outra produções menos famosas como ‘Diários do Sapato Vermelho’ e ' Humanoids from the Deep’. hoje Brittany tem 33 anos, é licenciada em ciências políticas e casada.

Batatinha MacFarland - Travis Tedford

Outro personagem muito querido e lembrado é Batatinha. Atualmente ele também está com 33 e, assim como Alfafa, está com um visual bem diferente. Ele chegou a participar de outros filmes infantis na década de noventa, atualmente anda sumido das telas. Segundo o Publimetro, atualmente trabalha com comercialização de uma cooperativa.

Veja como está o elenco de ‘Os Batutinhas’ 28 anos após a estreia; um dos atores já foi preso Imagem: reprodução (Pinterst ecelebritymirror).

Stymie - Kevin Jamal Woods

Com 35 anos, o ator Kevin Jamal Woods que interpretou Stymie também fez outros filmes infantis, mas abandonou a carreira nos anos 2000. Hoje ele é engenheiro de som, produtor musical e trabalha com marketing.

Veja como está o elenco de ‘Os Batutinhas’ 28 anos após a estreia; um dos atores já foi preso Imagem: reprodução (Pinterest biographyset).

Froggy - Jordan Warkol

Jordan Warkol deu vida a Froggy (Sapo), que atualmente tem 35 anos. “Sou aquele cara que interpretou Froggy em Little Rascals, mas agora estou mais velho... e minha voz está menos assustadora”. Como mostra seu Instagram, ele está casado e tem uma filha, mas segue longe das telas.

Buckwheat - Ross Elliot Bagley

Ross Elliot Bagley foi Buckwheat (Chapéu). Hoje é DJ, tem 33 anos. Entre outros papéis de destaque está Nicky, em ‘Um Maluco no Pedaço’.