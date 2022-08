PRODUTOS NOSTÁLGICOS que saíram de linha e deixaram SAUDADE

Que os produtos somem e aparecem das prateleiras do mercado rapidamente é verdade, mas alguns itens específicos fazem tanto sucesso que, ao ser retirado de linha, deixa muita saudade. Algumas empresas até retornam com eles anos depois, mas por tempo limitado, quando a vontade do público consumidor é vê-los à disposição para compra para sempre.

Se você sente saudades de alguns deles, confira a seguir a lista elaborada pelo canal do Youtube ‘Nerd Show’, com produtos antigos que saíram de linha mas que deveriam voltar!

Mocinha

A ideia era até mesmo simples. A Nestlé, responsável pelo leite condensado ‘Moça’, transformou uma mania que as pessoas já tinham de consumir o produto puro em algo mais comercial, criando o ‘Mocinha’, uma lata de leite condensado de tamanho menor e indicado para as crianças consumirem, teoricamente, puro. Contudo, o produto saiu de linha tempos depois, provavelmente pela dor de barriga causada nas crianças. Outra queixa das crianças era sobre a embalagem, que acabam cortando devido ao lacre. A empresa ainda chegou a lançar o Mocinha em embalagens plásticas e em sabores diversos, como chocolate e morango, mas que também sumiu no mercado. Em 2021, a empresa decidiu apostar mais uma vez no produto, dessa vez com o nome de ‘Moça Mini’ e em edição limitada, que despareceu rapidamente das prateleiras, deixando saudades mais uma vez.

Trakinas de limão

A bolacha (ou biscoito) ‘Trakinas’ foi o primeiro a ser lançado com o público alvo sendo as crianças, em 1988, e faz um enorme sucesso. Em 2001 a responsável pela marca decidiu lançar sabores diferentes, sendo escolhido as frutas limão, banana e frutas vermelhas. A banana e o frutas vermelhas tiveram seu momento de fama, mas foram deixados de lado, já o limão explodiu. Ele contava ainda com um biscoito totalmente verde, em alusão ao sabor.

Chocolate Surpresa

Lançado em 1983, o chocolate ‘Surpresa’ vinha com temas de animais, e além do sabor delicioso, as crianças poderiam se divertir com as cartas que vinham uma imagem dos bichos. Com o sucesso, a Nestlé, responsável pelo chocolate, lançou outras coleções, como ‘Dinossauros’, em 1993, e ‘Viagens Interplanetárias’, em 1997. Existia a possibilidade para aquelas pessoas que gostavam muito de colecionar as figurinhas trocando as embalagens por um álbum da coleção. O produto ficou por 20 anos nos mercados, até ser descontinuado em 2003.

