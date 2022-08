O McLanche Feliz apareceu pela primeira vez em junho de 1979 e desde então faz muito sucesso entre as crianças, principalmente em virtudes dos brindes mensais que acompanham o combo. Em 43 anos de existência, nem todos essas surpresas são excelentes, com algumas delas chegando a decepcionar, mas algumas entraram para a história e são sempre lembradas entre os consumidores. O ‘Canal 90′ preparou uma lista com os melhores brinquedos do McDonald’s que vêm junto com o McLanche Feliz. Confira:

Mc Nugget

Um dos brindes mais antigos e clássicos são os Mc Nugget, que como o nome sugere, são brinquedos em formato de nugget com rostinhos e roupas que imitavam profissões. Os primeiros personagens dessa franquia foram lançados em 1989 e outras versões vieram nos anos seguintes.

As melhores surpresas do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Canal 90).

Shake

Assim como diversas franquias, o Mc’ Donald’s possui seus próprios personagens. Eles andam sumidos nos tempos atuais, mas a turma do Ronald McDonald já fez muito sucesso em outras décadas. Um dos personagens mais queridos era o Shake, uma criatura roxa muito simpática. Ele esteve presente em diversos McLanches Feliz, mas a empresa resolveu aposentá-lo junto com toda a sua turma em 2003, como o Papa Burguer, a Birdie e claro, o Ronald McDonald.

As melhores surpresas do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Canal 90).

LEIA TAMBÉM: Essas são as surpresas mais ‘duvidosas’ do McLanche Feliz

Power Ranger

Além dos próprios personagens, a marca faz brindes para promover e divulgar lançamentos de filmes ou de personagens que estão em alta. Dessa forma, surgem parcerias muito famosas, como com os Power Rangers, que já apareceram diversas vezes no combo.

As melhores surpresas do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Canal 90).

Furby

Sem dúvidas, um dos brindes mais inesquecíveis do McLanche Feliz foram os Furbys. O sucesso foi tanto que eles apareceram mais de uma vez, em diferentes formatos e texturas, como plástico e pelúcia.

As melhores surpresas do McLanche Feliz Imagem: reprodução (Canal 90).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Esses DOCES fizeram parte da sua INFÂNCIA e hoje NÃO EXISTEM mais

⋅ PRODUTOS NOSTÁLGICOS que saíram de linha e deixaram SAUDADE