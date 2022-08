Cães militares: as raças caninas mais utilizadas em combates Imagem: Pexels

Além de ótimos companheiros, os cães também podem ser muito inteligentes e bons de serviço. Por esses motivos, algumas raças acabam sendo treinadas afim de serem utilizadas em campo, realizando trabalhos militares com destreza, devido ao seu ótimo temperamento.

Confira a seguir as raças de cães mais utilizadas no trabalho militar de acordo com o site CachorroGato.

Pastor Alemão

Uma das favoritas da polícia e do serviço militar, o Pastor Alemão é muito utilizado pela inteligência e facilidade de aprendizado. A raça também se mostra forte, ágil e resistente. Para complementar, os cães pastores se mostram protetores, amigáveis e totalmente fiéis aos seus parceiros.

Rottweiler

Muitas pessoas têm medo dessa raça, principalmente pela sua força. Contudo, Rottweilers bem treinados mostram que são muito obedientes. Sua atenção faz com que sejam utilizados na guerra, principalmente como guarda.

Pastor Belga

Seguindo a linhagem dos pastores, o Belga também se mostra resistente e atencioso, sendo utilizado como cão de guarda e pastoreio. É utilizado em missões de risco e para farejar substância ilícitas, devido à sensibilidade aguçada.

Dogo Argentino

De porte médio, mas muito musculoso, o Dogo é perfeito para missões silenciosas, pois pode se mostrar forte quando é preciso, mas também muito calmo.

Golden Retriever

Os favoritos para missões de busca e salvamento, pois possuem coragem, obediência e um ótimo senso de direção. Tudo isso completado com muito carinho e confiança aos tutores transformam esse peludo em um ótimo militar.

Labrador

Assim como os Goldens, o Labrador é muito utilizado em missões de salvamento, além de ser um ótimo farejador de drogas e armas.

