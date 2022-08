Como dar banho em um cachorro bravo?

Você pode se considerar um expert em dar banhos em um cachorrinho, mas se todos os animais de estimação que você teve até agora foram calmos, essa habilidade cai por terra quando se pensa em higienizar um cachorro mais estressado. É preciso muito cuidado nesse momento pois essa resposta ‘negativa’ do cão pode ser porque você não está realizando a tarefa direito, a situação pode não ser segura nem para você e nem para ele e o pet pode acabar traumatizado.

De acordo com o portal Petz, a pergunta que precisa ser feita é: ele fica bravo pois não gosta de água ou ele é bravo a todo momento? Se a resposta for a primeira opção, talvez as coisas sejam mais fáceis de ser resolvidas. Mas se o caso for algo mais profundo, é preciso de mais paciência.

LEIA TAMBÉM: Animais de estimação podem morrer em decorrência do luto?

O cão pode não gostar de banho por alguns motivos. O principal deles é o medo de água. Se você utiliza um borrifador como forma de punição, não precisa nem se aprofundar muito para entender que ele carrega um trauma. É preciso então que o cão se acostume com á agua e perca o medo. Você pode iniciar com um pano molhado, passando nas costas, como se o tivesse acariciando. Em outras tentativas, você pode aumentar a quantidade de água e deixar o líquido escorrer, continuando esse procedimento por mais algumas vezes. Depois, continue o ‘treinamento’ molhando suas patas e deixe a cabeça por último até de iniciar efetivamente o banho.

Alguns cães não possuem medo da água, mas sim do secador. O medo, nesse caso, pode ser o barulho alto. Então acostume o animal com o som do aparelho ligando o secador em um local afastado e oferecendo petiscos, até que ele se acostume com o barulho. Experimente aproximar o aparelho do seu cão, mas sem apontar na sua direção. Passe a direcionar o ar para o seu corpo e também deixe a cabeça por último. Ofereça uma guloseima sempre que ele se comportar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ As raças de cães mais caras do mundo

⋅ Animais de estimação podem morrer de tristeza? Veja no texto

⋅ As 5 raças de cães mais agitadas