5 perfumes importados clássicos para o dia dos pais

Seu pai tem espírito jovem ou é mais clássico? Prefere fragrâncias suaves ou potentes? Independente dessas características, os perfumes a seguir são verdadeiros clássicos da perfumaria importada e, sem dúvidas, um ótimo presente para esse dia dos pais.

Por isso, veja 5 perfumes importados clássicos e ideais para presentar quem você tem como figura paterna.

Azzaro Pour Homme

As notas de topo são Lavanda, Anis, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia e Íris. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cedro, Bagas de Zimbro/Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Acqua Di Gio - Giorgio Armani

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Jacinto, Alecrim, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Le Male - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Cardamomo, Bergamota e Artemísia. As notas de coração são Canela, Flor de Laranjeira e Alcarávia e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Sândalo e Cedro.

1 Million - Paco Rabanne

As notas de topo são Mandarina Sanguínea, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Polo Blue - Ralph Lauren

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

