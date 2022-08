Top 4: melhores perfumes femininos IMPORTADOS

Cada pessoa tem as suas preferências na hora de escolher produtos, e o mundo da perfumaria pode se mostrar diversos, com inúmeros aromas se mostrando dignos de serem as favoritas da coleção. Algumas delas são famosas, sendo a preferida de muitas pessoas, outras já são mais exclusivas e desconhecidas, sendo conhecidas por poucas pessoas.

E se você ficou curioso para saber sobre as fragrâncias favoritas de uma especialista no assunto, confira a seguir o top 5 perfumes importados da youtuber Sté Lemos.

Miss Dior

Essa fragrância é uma das mais clássicas da marca Dior e foi relançada em 2021 com aroma e frasco repaginados, um pouco diferente da versão de 2017. De acordo com Sté, é indicado para mulheres delicadas, mas sensuais.

Agora as notas de topo são Íris, Peônia e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Damasco, Rosa e Pêssego e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Fava Tonka, Benjoim e Sândalo.

Baiser Vole Cartier

Esse perfume floral branco é indicado para quem prefere fragrâncias atalcadas. Segundo a youtuber, mesmo sendo uma fragrância com um valor mais elevado, a sua fixação compensa o preço.

LEIA TAMBÉM: Perfumes desconhecidos, mas que você precisa ter no seu acervo

As notas de topo são Lírio e Cítricos. A nota de coração é Lírio e as notas de fundo são Lírio verde e Notas Verdes.

Você Viva - Valentino

Esse perfume possui um aroma mais adocicado de forma suave, porém não deixa de ser sofisticado e marcante.

As notas de topo são Mandarina, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Gardênia e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Mirto de Panarea - Acqua Di Parma

Essa é uma fragrância com ótima fixação. As notas de topo são Mirtilo, Limão, Bergamota e Manjericão. as notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Junípero ou zimbro, Cedro, Lentisco e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: As 4 melhores fragrâncias para ambientes