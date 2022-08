Perfumes desconhecidos, mas que você precisa ter no seu acervo Imagem: Pexels

Alguns perfumes podem ser muito bons, mesmo não sendo tão conhecidos. Isso faz com que essas fragrâncias sejam praticamente exclusivas, e caso você adquira alguma delas, com certeza terá um aroma diferente em qualquer ambiente. Confira a seguir 5 fragrâncias totalmente desconhecidas que você precisa ter, segundo o especialista Italo Pereira.

Escape - Calvin Klein (Feminino)

Esse é um perfume versátil, que combina com qualquer estação do ano e horário. Também se mostra muito sensual. Além disso, fixa muito bem.

As notas de topo são Melão, Camomila, Tagetes, Cravo-de-Defunto, Damasco, Jacinto, Musgo de Carvalho, Maçã, Coentro, Mandarina, Groselha Preta, Ylang Ylang, Cássia e Lichia. As notas de coração são Pêssego, Lírio-do-Vale, Cravo, Rosa, Jasmim e Cravo-da-Índia e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Vetiver, Cedro e Baunilha.

Karl Lagerfeld (Feminino)

esse é outra fragrância importada versátil, que fica bem tanto em reuniões de trabalho como em encontros.

As notas de topo são Pêssego e Limão. As notas de coração são Magnólia, Rosa e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Coco Chanel (Feminino)

Entre os diversos perfumes da marca Chanel que fazem sucesso, Coco tradicional não é um deles, porém se mostra tão bom quanto os clássicos Nº5 e Coco Mademoiselle.

As notas de topo são Rosa Búlgara, Coentro, Pêssego, Jasmim e Mandarina. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Rosa, Flor de Laranjeira, Mimosa e Trevo-Branco e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Fava Tonka, Civeta, Opoponax, Baunilha e Ládano.

Gucci Rush (Feminino)

Esse é o perfume mais caro da lista. As notas de topo são Pêssego, Gardênia californiana e Pétalas de Frésia africana. As notas de coração são Coentro, Rosa Damascena e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Baunilha Natural e Vetiver.

Habit Rouge L’eau - Guerlain (Masculino)

As notas que compõem esse perfume são Laranja Amarga, Jasmim, Baunilha, Avelã, Patchouli/Oriza, Notas Verdes, Coco Chanel e Gucci Rush.

