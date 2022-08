Melhores perfumes para presentear o seu pai

O dia dos pais está se aproximando e que tal presentear o seu paizão ou alguém importante que você tem como figura paterna com um bom perfume? As fragrâncias a seguir são indicadas para homens clássicos e maduros. Confira a seguir 4 dicas do canal do Youtube ‘Dupla Fragrância’ com perfumes ideais para presentar os pais.

Captain Miller - Atelier Segall & Barutti

É um perfume amadeirado cítrico aromático. Segundo Wellington, apresentador do canal, as notas que mais chamam a atenção no aroma são manga e groselha. Possui ótima fixação.

As notas de topo são Mirtilo, Bergamota, Gengibre, Anis, Tomilho e Cravo-da-Índia. As notas de coração são Manga, Lavanda, Canela, Flor de Laranjeira, Cítricos, Pinheiro e Groselha Vermelha e as notas de fundo são Vetiver de Bourbon, Musgo de Carvalho, Algas marinhas, Cedro, Patchouli/Oriza, Madeira Guaiac e Sândalo.

Azzaro Pour Homme L’Eau

Essa fragrância importada foi lançada em 2011. É um aromático fougeré. Seu aroma transita entre o lado tradicional e o jovem, agrando homens de qualquer idade. Seu uso é mais indicado em climas quentes, podendo inclusive ser utilizado como assinatura.

As notas de topo são Yuzu, Toranja e Limão de Amalfi. As notas de coração são Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli/Oriza, Vetiver e Almíscar.

Paco Rabanne Pour Homme

Outra fragrância que lembra muito o aroma de pai é Paco Rabanne Pour Homme. É um verdadeiro clássico da perfumaria importada, sendo lançado em 1973. Esse é um perfume conhecido como barber shop, pois seu cheiro se assemelha àquelas barbearias vintages.

As notas de topo são Alecrim, Sálvia Esclaréia e Pau-Rosa. As notas de coração são Lavanda, Gerânio e Fava Tonka e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Mel, Almíscar e Âmbar.

Homem Dom - Natura

Entre os nacionais, a linha Homem é uma das mais conhecidas. De acordo com o especialista, esse foi um dos melhores aromas lançados no ano de 2019 e traz notas amadeiradas bem marcantes. Seu uso é indicado para eventos noturnos, pois além das notas de madeiras, traz notas gourmands.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Priprioca, Sândalo, Ambroxan, Cashmeran, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

