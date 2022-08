As 4 melhores fragrâncias para ambientes Imagem: Pexels

Sabia que você pode ter o famoso ‘cheiro de shopping’ também na sua casa? Aquele aroma agradável que você sente ao passar em frente às lojas pode ser alcançado com fragrâncias específicas, feitas especialmente para ambientes. Confira a seguir os 5 melhores perfumes para ambientes.

Verde que te quero - Segredos de Perfumaria

Como o próprio nome explica, esse home spray é composto por Notas Verdes, Capim Limão, Pera, Lima, Hortelã e Cedro. Seu aroma remete à grama cortada, dando uma sensação de conforto e bem-estar, sendo ideal para dias mais quentes.

Gold - Sacratu

Segundo a descrição do site, esse home spray aroma é mais indicado para ambientes delicados, combinando o rústico com o sofisticado. Possui notas de saída em Lima, Alecrim e Manjericão. Notas de corpo de Rosa, Jasmim e Lírio Do Vale e notas de fundo de Sândalo e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos com um bom custo-benefício, mas que TODO MUNDO RECLAMA da fixação

Aquavibe - Avon

A Avon possui uma linha de perfumes que podem ser muito bem utilizados no ambiente ou em roupas de cama. Um deles é o Aquavibe Refrescantes, que une Lavanda e Baunilha, deixando o ambiente adocicado e perfumado.

Flor de Figo - Sacratu

Apesar do nome, o aroma de figo não se sobressai. É ideal para quartos.

Diferença home spray x água perfumada

Ambos seguem a mesma proposta: deixar o ambiente perfumado. Contudo, o modo de aplicação de cada um é diferente. O home spray é feito para borrifar no ambiente, como escritório, sala, quarto ou banheiro. Já a água perfumada é feita para tecidos, sendo utilizada nas roupas de cama, roupas de banho e também podendo ser utilizado no dia-a-dia, sendo borrifado diretamente na roupa em que você vai utilizar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos importados e versáteis para usar como assinatura

⋅ Perfumes ‘mulherão’: essas são as fragrâncias fora de radar mais chamativas

⋅ 5 perfumes masculinos versáteis e discretos para uso diário