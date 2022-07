Perfumes femininos com um bom custo-benefício, mas que TODO MUNDO RECLAMA da fixação

Essas fragrâncias nacionais e importadas podem até apresentar uma boa qualidade na sua composição e notas com um ótimo aroma, contudo, elas deixam a desejar no quesito fixação ou projeção. Muitos deles até aparentam ser uma ‘bomba’ perfumada no primeiro momento, mas segundo o canal do Youtube ‘Perfumando-se’, o cheiro rapidamente evapora da pele. Ou seja, para quem busca uma fragrância com bastante tempo de fixação, talvez o custo-benefício dos perfumes a seguir não seja positivo.

Make B. Gold / Make B. Rose - O Boticário

B. Gold: As notas de topo são Framboesa, Violeta e Bergamota as notas de coração são Magnólia, Íris, Peônia e Jasmim as notas de fundo são Almíscar, Sândalo Australiano e Cedro.

B. Rosé: As notas de topo são Maçã do Amor, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Canela, Gardênia, Íris, Damasco e Osmanthus e as notas de fundo são Aveia, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Glitter Fantasy - Britney Spears

As notas de topo são Frutas Vermelhas e Ameixa. As notas de coração são Heliotrópio, Lótus e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Benjoim e Agarwood (Oud).

Jardin de Grasse - O.U.i.

As notas de topo são Néroli e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Petitgrain e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Ládano.

La Victorie - Eudora

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Peônia e a nota de fundo é Baunilha.

Elysée Nuit - O Boticário

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Flor de Ameixa, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Macarrons, Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Animale Seduction

As notas de topo são Cassis, Framboesa e Toranja. As notas de coração são Rosa, Tuberosa e Jasmim e as notas de fundo são Pralinê, Patchouli/Oriza e Âmbar.

