Perfumes ‘mulherão’: essas são as fragrâncias fora de radar mais chamativas Imagem: Pexels

Entre as diversas fragrâncias femininas nacionais e importadas, algumas se destacam pelo aroma chamativo e poderoso. Se você é uma mulher de sucesso, elegante e gosta de se sentir um mulherão, além das roupas, também é preciso utilizar perfumes que transmitam essa mensagem.

Por isso, o youtuber Taiguara Almeida elaborou uma lista com os perfumes ‘para chegar chegando’. Confira a seguir:

Angel - Mugler

As notas de topo são Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Gigi - Avatim

As notas de topo são Figo, Romã e Seriguela. As notas de coração são Jasmim, Orquídea e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos nacionais IDÊNTICOS a outros

Scandal - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego e as notas de fundo são Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli ou Oriza e Alcaçuz.

Viva Luxo - Odorata

As notas de topo são Framboesa e Cítricos. As notas de coração são Jasmim e Gardênia as notas de fundo são Cedro e Âmbar

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Rosa Búlgara, Flor de Laranjeira, Jasmim e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Fava Tonka, Pralinê, Cacau, Baunilha, Madeira de Cashmere, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Canela, Cedro, Âmbar e Almíscar.

Make Me Fever Gold - Mahogany

As notas de topo são Lichia e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e as notas de fundo são Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos importados e versáteis para usar como assinatura

⋅ 4 perfumes subestimados que você precisa conhecer

⋅ 6 perfumes masculinos PODEROSOS para sentir o aroma de longe