Perfumes masculinos importados e versáteis para usar como assinatura

Quem entende de perfume, sabe quem nem toda fragrância é feita para o uso diário. Algumas possuem o aroma mais forte e chamativo, sendo indicadas para eventos noturnos, outras são mais frescas e suaves, ideais para utilizar no verão. Porém, algumas criações se mostram versáteis, podendo ser utilizadas em qualquer hora do dia, evento ou estação do ano. E se você procura por alguma fragrância nesse estilo, confira a seguir 6 opções, com as dicas elaboradas pelo youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros.

Icon - Dunhill

As notas de topo são Néroli, Bergamota, Pimenta Preta e Petitgrain. As notas de coração são Pimenta Preta, Lavanda, Cardamomo, Bagas de Zimbro ou Junípero e Sálvia e as notas de fundo são Vetiver, Musgo de Carvalho, Íris, Agarwood (Oud) e Couro.

Allure Homme Sport - Chanel

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Prada L’Homme

As notas de topo são Néroli, Pimenta Preta, Cardamomo e Sementes de Cenoura. As notas de coração são Íris, Violeta, Gerânio e Mate e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Patchouli ou Oriza e Sândalo.

Versace Pour Homme

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Polo Blue - Ralph Lauren

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Acqua di Giò Profumo - Giorgio Armani

As notas de topo são Notas Oceânicas e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Incenso e Patchouli ou Oriza.

