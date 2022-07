5 perfumes masculinos versáteis e discretos para uso diário

Se você é um homem discreto e que não gosta de chamar muita atenção, provavelmente essa característica também seja demonstrada a partir das suas roupas e aroma. E se caso você ainda não tenha encontrado um perfume mais intimista, mas que seja versátil e que dê para usar diariamente, confira a lista a seguir que tem como referência o vídeo do youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, com 5 perfumes masculinos discretos e versáteis para utilizar no dia-a-dia.

Mr. Burberry Indigo

Este é um perfume com aroma amadeirado e aromático, trazendo acordes gelados em virtude das notas de hortelã e alecrim. Ideal para qualquer estação, mas principalmente para os dias mais quentes.

As notas de topo são Alecrim, Limão, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Hortelã, Notas Aquáticas, Violeta, Sálvia, Chá e Hedione e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Iso E Super e Âmbar.

Polo Blue EDT - Ralph Lauren

Essa é uma fragrância clássica no mundo das perfumarias, com cada cor representando um aroma diferenciado. É um perfume fresco e sofisticado.

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Hugo Boss Bottled Unlimited

Entre os perfumes citados, esse é o que tem uma ‘pegada’ mais jovem, moderno e alegre, ideal para o uso na escola ou faculdade. É um perfume fresco e frutado, mas com uma fixação e projeção média, assim como os outros citados.

As notas de topo são Hortelã, Toranja e Folha de Violeta. As notas de coração são Abacaxi, Canela e Rosa e as notas de fundo são Ládano, Almíscar Branco e Sândalo.

Z Zegna - Ermenegildo Zegna

Essa não é uma fragrância tão comentada por apaixonados por perfumes. É uma fragrância ‘diferentona’, pois ao mesmo tempo que é fresca, traz um aroma picante graças a nota de pimenta branca. Segundo o especialista, é uma fragrância que traz uma sensação de limpeza, que fixa bem, mas com projeção moderada. Ideal para usar no escritório.

As notas de topo são Bergamota Siciliana e Alecrim. As notas de coração são Pimenta Branca, Noz-moscada e Íris e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Madeira de Cashmere e Patchouli/Oriza.

Jimmy Choo - Man Ice

As notas de topo são Cidra, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Maçã, Vetiver, Cedro e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Almíscar, Ambroxan e Musgo.

