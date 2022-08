5 body splashes do O Boticário refinados que são MELHORES que perfumes caros

Na procura por uma fragrância com um valor que caiba no orçamento, muitas mulheres acabam deixando de lado os perfumes importados e optando por nacionais. Contudo, algumas fragrâncias brasileiras ainda são muito refinadas, o que faz com o que o seu preço seja elevado. Para essas situações, os body splashes podem ser a salvação, pois muitos deles possuem um aroma chique e refinado que podem ser até melhores do que algumas fragrâncias importadas, e o melhor, com um ótimo custo-benefício.

Se você é do tipo de pessoa que n]ao se importa com a fixação ou com aromas mais suaves, veja 5 body splashes refinados da marca O Boticário que são MELHORES que perfumes caros, segundo a youtuber Juliara Ferreira.

Lily Splash

As notas de topo são Pêssego, Pera, Damasco, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Narciso, Osmanthus, Íris, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Musgo, Âmbar, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Sândalo e Vetiver.

Splash Elysée Succès

Topo: Ameixa, Folhas de Cistus, Licor de Cassis, Bergamota. Corpo: Frésia, Peônia, Rosa Negra, Rosa Firabs, Muguet. Fundo: Cedro, Musgo, Oud, Patchouli, Baunilha, Musk.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos que são pouco comentados

Nativa SPA Morango Ruby

As notas de topo são Morango Silvestre, Mandarina, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Morango Gariguette, Rosa, Jasmim e Framboesa e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Cumarina e Fava Tonka.

Dream Jardim de Mistérios

As notas de topo são Limão, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Maçã e Folha de Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

Nativa SPA Rosé

As notas de topo são Rosa Damascena e Bergamota. As notas de coração são Rosa Bourbon, Rosa Branca e Ládano e as notas de fundo são Rosa Rubiginosa, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes nacionais para presentear o seu pai

⋅ 4 perfumes importados que possuem contratipos IDÊNTICOS e de qualidade

⋅ Melhores perfumes para presentear o seu pai