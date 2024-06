Morte em cena de filme: homem cai de penhasco utilizado nas gravações de Missão Impossível

Um turista de 40 anos morreu após cair de um penhasco com mais de 600 metros de altura na Noruega. Conforme publicado pelo O Globo, o local em questão ficou famoso após ser utilizado como uma das locações para a gravação de “Missão Impossível - Fallout”.

ANÚNCIO

O local em questão é o penhasco Preikstolen, popularmente conhecido como “Pulpit Rock”. Ele fica localizado no sudoeste da Noruega e tem vista para o Fiorde Lyse. Segundo Nina Thommesen, chefe de polícia do distrito de Sor-Vest, o homem viajava sozinho e foi encontrado próximo a seus pertences pessoais, telefone e documentos. Apesar disso, ele ainda não foi formalmente identificado.

Em declaração à CNN, a chefe de polícia afirmou que o caso é tratado como um acidente. “A polícia está investigando o caso como um acidente de queda. Não temos indícios de que tenha ocorrido um ato criminoso”. A declaração vai de encontro com o depoimento de uma testemunha que foi ouvida pela polícia e afirmou que o homem “escorregou e caiu” do penhasco.

Cenário famoso

Um dos pontos turísticos da região, o “Pulpit Rock” foi utilizado como cenário nas filmagens do longa-metragem “Missão Impossível - Fallout”, estrelado por Tom Cruise. Na cena em questão, os dois personagens centrais do filme caem do penhasco em uma das sequências finais do enredo.

Em declaração, o ator Tom Cruise, intérprete de Ethan Hunt ao longo dos filmes da franquia, afirmou que os momentos em que precisa gravar as cenas de ação são os “mais impossíveis” de toda sua carreira. “Missão Impossível - Fallout” é o sexto filme da série e estreou no ano de 2018.