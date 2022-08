4 perfumes importados que possuem contratipos IDÊNTICOS e de qualidade

Você sonha em adquirir um perfume importado mas a grana está curta? Saiba que você não precisa ‘sair’ do Brasil para poder ter uma fragrância com um aroma de qualidade.

O especialista em perfumes e youtuber Italo Pereira listou perfumes importados caros, mas que possuem fragrâncias nacionais ‘gêmeas’, com aromas idênticos às suas inspirações. Confira a seguir.

Black Flower - In The Box / Contratipo de Black Orchid - Tom Ford

As notas de topo são Trufa, Ylang Ylang, Gardênia, Cassis, Jasmim, Limão Italiano, Bergamota e Tangerina. As notas de coração são Ylang Ylang, Notas Especiadas, Gardênia, Orquídea, Jasmim, Lótus e Notas Frutadas e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar Branco, Âmbar, Sândalo, Vetiver, Incenso, Chocolate e Baunilha.

Agatha - Thera Cosméticos / Contratipo de Chanel Nº5

As notas de topo são Néroli e Bergamota. As notas de coração são Ylang Ylang, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Baunilha e Sândalo.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes para presentear o seu pai

Vanillie - Nuancielo / Contratipo de Vanille Fatale - Tom Ford

As notas de topo são Laranja, Rum, Coentro, Mirra, Olíbano, Limão de Amalfi e Açafrão. As notas de coração são Café, Cevada, Ameixa, Narciso, Jasmim-Manga, Rosa e Artemísia e as notas de fundo são Tabaco, Baunilha de Madagascar, Mogno, Violeta, Camurça, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

Adoppe - In The Box / Contratipo de Dior Addict (2002)

Segundo Italo, o contratipo fixa ainda mais que a fragrância da qual foi inspirada. A empresa se inspirou na versão de 2002 do perfume, que teve um relançamento em 2012.

As notas de topo são Amora e Folha de Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Peniocereus, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Sândalo, Fava Tonka e Baunilha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Top 4: melhores perfumes femininos IMPORTADOS

⋅ Perfumes desconhecidos, mas que você precisa ter no seu acervo

⋅ As 4 melhores fragrâncias para ambientes