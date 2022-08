5 perfumes nacionais para presentear o seu pai

Está buscando um perfume para presentar o seu pai? Essas fragrâncias nacionais podem ser uma ótima opção. Veja a seguir algumas dicas do digital influencer especializado em perfumes, Luis Jordão, com ótimos aromas para presentear quem você ama.

Essencial Intenso

Essa é uma das fragrâncias mais clássicas da linha Essencial, da Natura. Possui um aroma tradicional amadeirado, juntamente com especiarias quentes.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Cardamomo. As notas de coração são Carvalho, Patchouli ou Oriza e Notas de Óleo as notas de fundo são Sândalo e Almíscar

Malbec

Outra linha super tradicional e muito conhecida pelos homens é o Malbec, do O Boticário. Também coloca em evidência um aroma amadeirado, característico de perfumes masculinos. Seu aroma é um pouco mais suave e moderno do que o anterior.

As notas de topo são Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Cassis, Mandarina, Folha de Violeta, Limão de Amalfi, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Patchouli/Oriza e Sândalo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.

Quasar Classic

Indo para uma fragrância mais versátil e moderna, esse aroma é de fácil agrado, sendo o presente perfeito para um pai jovem, pois representa bem os aromas da década de noventa, segundo Luis. É um perfume mais refrescante, ideal para o dia-a-dia.

As notas de topo são Bergamota, Limão e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Sálvia, Gálbano e Estragão e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Sândalo, Cedro e Patchouli/Oriza.

Empire (Hinode)

Empire também se mostra um perfume refrescante, em virtude das notas verdes, combinado com o âmbar, uma nota mais sensual e abaunilhada. É perfeito para encontros e passeios no shopping.

As notas de topo são Manjericão, Estragão e Bergamota. As notas de coração são Notas Verdes, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Enzo Salvatore

Essa não é uma marca tão conhecida, mas também entrega qualidade nas suas fragrâncias. Inspirado na Itália, o perfume traz a nota amadeirada de Vetiver em contraste com a Cidra Italiana, gerando um aroma diferente, lembrando o importado Dior Sauvage.

