Homem que matou jovem por se recusar a lhe dar um cigarro é condenado a 15 anos de prisão

O Quarto Tribunal de Julgamento Oral Penal de Santiago condenou Samuel Herrera Alvarado a uma pena de 15 anos de prisão pelo homicídio de Francisco Devia Berríos, a quem deu um golpe fatal de faca depois que o jovem se recusou a lhe dar um cigarro.

O crime ocorreu em 1º de abril de 2022, por volta das 17h45. Francisco Devia, de 23 anos, acabara de terminar seu dia de trabalho e se encontrou com três colegas para comprar cigarros e cervejas em uma loja de bebidas próxima.

De acordo com relatórios do Poder Judiciário, Herrera Alvarado se aproximou do grupo para pedir um cigarro, já que a fila na loja de bebidas estava muito longa. Diante da recusa dos jovens, a situação rapidamente escalou para uma discussão de grandes proporções.

Ali, num ato repentino e violento, Herrera Alvarado sacou uma faca e esfaqueou Devia no tórax, causando-lhe um ferimento perfurocortante fatal. "O homicídio foi cometido de forma surpreendente, sem provocação e para evitar qualquer reação", detalhou o tribunal. Após o ataque, o agressor fugiu.

Após o ataque, a vítima foi rapidamente levada para o hospital, onde veio a falecer.

Num relato posterior, o agressor revelou que no dia do incidente estava sob efeito de cocaína e clonazepam, além de tentar justificar com problemas familiares.

A vítima, Francisco Devia, deixa para trás um filho de apenas cinco meses, acrescentando uma tragédia adicional a este lamentável acontecimento.

Além da pena de prisão, o tribunal ordenou que Herrera Alvarado pagasse uma indenização ao irmão da vítima, que entrou com a ação em nome da família.