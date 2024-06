Funcionário de bagagem do aeroporto lança um aviso poderoso aos passageiros que amarram fitas em suas malas

Alguns viajantes apaixonados preferem não despachar a bagagem que carregam para evitar possíveis atrasos na chegada da mesma, dificuldades para selecionar seus itens ou medo de que sua mala não chegue ao destino, mas para aqueles que não têm outra opção, usam um marcador pessoal na mala como precaução para tornar a busca posterior mais simples.

Amarrar fitas na bagagem resulta em perda de tempo valioso: por quê?

No entanto, esta antiga artimanha de bagagem está atrasando a chegada das malas à esteira de bagagem. Ou seja, está causando mais problemas do que soluções.

O encarregado da bagagem do aeroporto emite um aviso poderoso aos passageiros que amarram fitas em suas malas AP (Joe Cavaretta/AP)

Alguns viajantes desenvolveram a necessidade de usar uma fita colorida, uma etiqueta de bagagem ou outros métodos para que suas malas se destaquem entre as centenas de bolsas na esteira, de acordo com as informações fornecidas pelo site New York Post.

John, o responsável pela bagagem no aeroporto de Dublin, revelou que este tipo de acessório para bagagem atrasa a chegada das malas dos passageiros.

“Não usem fitas ou acessórios”

"Os laços que as pessoas amarram em suas malas para ajudar a identificá-las podem causar problemas ao escanear a mala na sala de bagagens", disse ao RSVP Live.

Embora esses tipos de acessórios facilitem a detecção, eles atraem atenção desnecessária e negativa dos scanners de bagagem nos aeroportos. "Se a mala não puder ser escaneada automaticamente, pode acabar passando por um processamento manual, o que poderia resultar em sua mala não embarcar no voo", explicou o homem.

Enviar as malas sem etiquetas, identificadores, fitas ou adesivos de viagem dá mais chances de chegarem rapidamente e sem problemas.

“Retire os adesivos antigos da bolsa, pois podem causar confusão no processo de digitalização”, acrescentou.