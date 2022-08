Perfumes femininos que são pouco comentados

Os perfumes mais vendidos só alcançam esse nível por um motivo: eles possuem boa qualidade, um bom aroma e claro, são mais famosos e indicados pelas pessoas. Contudo, fragrâncias que estão fora do radar também podem se mostrar uma boa escolha, ainda mais para quem gosta de se sentir exclusiva.

Por isso, veja a seguir a lista elaborada pela youtuber Vanessa Bernardes com 5 perfumes femininos importados e pouco conhecidos.

Alaïa - Alaïa Paris

A nota de couro dessa fragrância se sobressai, deixando um aroma intenso no ar. Sendo assim, o perfume é indicado para mulheres poderosas, de personalidade e que gostam de chamar a atenção.

As notas de topo são Pimenta Rosa e Ar da Montanha. As notas de coração são Peônia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Couro, Violeta e Almíscar Branco.

O d’Azur - Lancôme

A marca Lancôme possui diversos perfumes conhecidos, mas O d’Azur acaba sendo considerado ‘fora de radar. É ideal para mulheres finas e elegantes, que amam usar salto alto e que desejam exalar o aroma da riqueza. Possui notas mais cítricas, suaves e delicadas.

As notas de topo são Limão de Amalfi e Bergamota. As notas de coração são Peônia, Rosa e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Ambreta.

Mademoiselle Rochas - Rochas

Seu aroma intercala o floral e o frutado de madeira agradável, deixando a fragrância super feminina. Pode ser utilizado tanto no dia-a-dia como em encontros.

As notas de topo são Maçã do Amor, Groselha Preta, Laranja e Limão as notas de coração são Rosa e Jasmim Egípcio as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Almíscar e Âmbar Cinzento

Mademoiselle e Mademoiselle L’Eau Très Belle - Azzaro

Eles podem até possuir o mesmo nome, mas as propostas e notas são um pouco diferentes. Ambos são florais frutados, mas Mademoiselle L’Eau Très Belle se mostra bem mais adocicado, principalmente no fundo.

As notas de topo de Mademoiselle tradicional são Pêssego e Flor de Mandarina. As notas de coração são Peônia, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Raíz de Orris/Lírio Florentino e Notas Amadeiradas.

As notas de topo de Mademoiselle L’Eau Très Belle são Mirtilo, Bagas Vermelhas, Laranja e Toranja. As notas de coração são Pêssego, Espinheiro branco, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Macarrons, Violeta, Caramelo, Baunilha e Sândalo.

Eternity Now For Women - Calvin Klein

De acordo com Vanessa, esse perfume apresenta uma pirâmide olfativa mais complexa, transformando o aroma em algo mais casual e esportivo. Ideal para o trabalho e happy hour.

As notas de topo são Marmelo, Gelado de Fruta e Lichia. As notas de coração são Flor de Pêssego, Peônia e Néroli e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Cashmere e Ambroxan.

