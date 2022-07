Pé de cabra? Descubra o motivo das cabras subirem em árvores e montanhas

Se você mora em um local urbano, talvez nunca tenha se deparado com a cena. Contudo, por mais estranho que pareça ser, é comum ver cabras em cima de árvores ou até mesmo de paredões. Mas quem será que colocou elas ali? A resposta é simples: ninguém. Elas subiram sozinhas.

A verdade é que, mesmo não tendo dedos ou muito menos polegares, as cabras são ótimas em escalar lugares íngremes, mas muitas pessoas não sabem disso. “Isso se dá porque esses animais são naturalmente adaptados a áreas montanhosas de onde elas vieram”, explica o biólogo e tiktoker, Matheus Mesquita.

Segundo o profissional, esses animais são originários da Ásia e da Europa Oriental, lugares áridos e com regiões montanhosas, sendo difícil para as cabras encontrar alimentos. Logo, elas precisam escalar paredões para chegar na vegetação.

Confira o vídeo a seguir com a explicação do biólogo e com imagens demonstrando como elas fazem isso:

Mesquita ainda explica que os cascos desses animais são naturalmente adaptados para realizar a escalada e como as cabras domésticas são muito curiosas e ativas, elas costumam escalar objetos e lugares mesmo sem motivos. Mas no caso da árvore vista no início da explicação, elas subiram até lá pois o solo do local está seco, já a árvore possui folhas e frutos, que se tornam alimento para as cabras escaladoras.

