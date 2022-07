Quanto custavam as coisas nos anos 90 e quanto elas estão custando nos dias de hoje?

Para entender a mudança de preço e se as coisas ficaram mais caras ou não, é preciso entender que, entre as décadas de oitenta e noventa, o Brasil passou por um período de hiperinflação, que, segundo o canal ‘Nerd Show’, tinha o preço de alguns produtos variando, em média, 42% ao mês. Mesmo se você nasceu depois desse período, é comum ouvir seus pais ou avós dizendo que era até mesmo comum os preços nos mercados variar bruscamente e literalmente do dia para a noite.

Contudo, com a implantação do Plano Real, em 1993, um processo que visava a estabilização econômica no Brasil, algumas coisas começaram a entrar no eixo, principalmente em virtude do início da circulação do real, moeda que utilizados atualmente, em 1 de julho de 1994. No mesmo ano, o salário mínio estabelecido foi R$ 64,79.

Mas você sabe ou se lembra quanto custavam as coisas naquela época? Confira a seguir. Alguns preços podem surpreender!

Carros

Hoje visto como um carro ‘antigo’, na década de 90 o Uno ‘quadrado’ era um carro popular muito cobiçado. Seu preço era de cento e dez milhões de cruzeiros, aproximadamente 40 mil reais nos dias de hoje. Já o modelo moderno da época era o Omega GLS 93, que custava cerca de seiscentos e noventa milhões de cruzeiros, algo em torno de 260 mil reais convertidos atualmente.

Gasolina

Para fazer o carro se locomover, era preciso o combustível, com a gasolina saindo por volta de 55 centavos o litro (já em reais). Atualmente esse é um item que está sofrendo muita variação, mas aumentando o valor constantemente. O preço do litro em São Paulo está saindo, em média 7 reais.

Leite

Na parte da alimentação, um litro de leite de ‘saquinho’ custava mais ou menos 54 centavos. Atualmente o leite, que se transformou em caixa, está enfrentando altas no preço, ultrapassando a casa dos 7 reais em alguns mercados. Uma série de fatores influenciaram essa alta nos últimos meses, como o custo de produção, devido às secas.

Salgadinho

Ainda na parte dos alimentos, mas agora uma guloseima, o salgadinho Fandangos, muito consumido até os dias de atuais, era encontrado por 90 centavos. Hoje, um pacote de 140 gramas custa, em média, 8 reais.

Videogame

Uma das formas que as crianças encontravam para se divertir era jogando videogame. item que sempre foi considerado caro. O game boy color, lançado em 1998, custava 297 reais. É importante ter em mente que, na época, o salário mínimo era de 130 reais. Ou seja, este videogame era mais caro do que dois salários mínimos. Hoje, um Switch, videogame portátil da mesma marca, custa mais de dois mil reais e salário mínimo está em exatos R$ 1.212,00. Ou seja, o valor do videogame ainda é o dobro.

