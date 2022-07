Aonde foram parar essas marcas brasileiras de roupas famosas?

Quem viveu as épocas de 80 e 90 sabe qu, a febre das roupas de marca não é de agora. Desde essas décadas, algumas marcas de roupas já faziam enorme sucesso e eram o sonho de consumo de muitos jovens. Algumas delas ainda sobrevivem até os dias de hoje, contudo, outras aparentemente desapareceram. Mas o que será que houve? Confira a seguir a história de 3 marcas famosas de roupas e onde elas foram parar. A lista foi elaborada por ‘Nogy’, do Canal 90.

Zoomp

A marca foi pensada em 1974 e surgiu após uma viagem, onde dois amigos tiveram a ideia de criar algo que conversasse com os jovens da época. A marca de jeans cresceu rapidamente e participou de diversos desfiles naquele período.

Na década seguinte, a Zoomp se tornou não somente referência em jeans, mas de diversas outras roupas, de jaqueta à peças íntimas, passando a ser o desejo de consumo de todos os jovens.

Nos anos 2000, a marca começou a perder forças, devido principalmente à chegada de outras grifes com preços mais baratos no Brasil. A marca foi vendida em 2006 e veio a falência tempo depois. Contudo, ressurgiu, após o dono de outra marca, a Cavalera, comprar os direitos. Voltou ao mercado em 2017, mas de forma tímida, e não conseguiu se reerguer.

Cyclone

A história começou quando o surfista Roberto Valério viajou para o Havaí, em 1984, e ficou encantando com a qualidade e quantidade de roupas voltadas para o surf. De volta ao Brasil, fundou a Cyclone, marca que se destacou por patrocinar eventos.

A marca se caracteriza pelas calças e bermudas sendo feitas em veludo, o que chamou a atenção dos jovens, e mesmo sendo uma marca de surf, se tornou popular entre os ‘funkeiros’, principalmente em São Paulo. Mesmo perdendo força com o passar do tempo, ainda é muito presente nas periferias do Brasil.

Company

Surgiu no Rio Janeiro, em 1973. Suas peças eram muito famosas, principalmente a ‘calça jeans de carpinteiro’. Percebendo o sucesso no mundo das roupas, também apostaram em materiais escolares, com a mochila emborrachada da empresa se tornando febre nos anos 80 e 90. Aproveitando todo esse brilho, fez uma parceria com a Cyclone, marca citada anteriormente, e também investiu em roupas de surf.

O império da Company começou a cair após o falecimento do seu criador, em 1994, causando uma briga judicial envolvendo os direitos da marca. As lojas foram fechando aos poucos, decretando o fim em 2003. Em seguida, uma outra empresa adquiriu o direito pelo nome e focou a venda em mochilas.

