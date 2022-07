Veja como estão esses cantores que fizeram sucesso nas décadas de 80 e 90

Se você cresceu nos anos 80, provavelmente lembra muito bem de algumas músicas que marcaram época. Mas por onde será que andam os artistas responsáveis por esses hits? Será que ainda fazem shows ou seguiram carreiras diferentes? Confira a seguir como estão nos dias atuais quatro artistas que são a cara dos anos 80, segundo o ‘Canal 90′.

O cantor Ovelha foi um fenômeno e apareceu em praticamente todos os programas de televisão dos anos oitenta. Seu nome artístico foi dado por nada mais nada menos que Chacrinha, em virtude do seu cabelo. Após 40 anos de carreira, ele ainda continua fazendo shows, revisitando os clássicos da sua carreira. Contudo, com a queda de shows devido a pandemia, o cantor fez uma participação no Programa do Ratinho, onde o apresentador o ajudou financeiramente e ele começou a vender frango assado.

Se você foi jovem nos anos 80, provavelmente escutou muito essa cantora. Se você nasceu anos depois, ainda sim já deve ter ouvido os clássicos de Cyndi Lauper. Ela ficou conhecida mundialmente por ser uma lenda feminina do gênero rock e da cultura pop. Com 69 anos recém completados, a cantora segue firme com sua carreira e se faz presente nas redes sociais.

Talvez, pelo nome, você não esteja reconhecendo a banda. Contudo, foram eles responsáveis pela tema sonoro de sucesso ‘Eye of the Tiger’, presente em ‘Rocky 3′. A banda aproveitou o sucesso da música, que se tornou referência no boxe, enquanto pode, pois em 1983 o vocalista Dave Bickler teve que deixar o grupo por problemas vocais. Ele conseguiu se recuperar dos problemas vocais e entrou em outras bandas, retornando inclusive à banda que o alçou para o sucesso, mas sem o mesmo brilho. Atualmente ainda se apresenta em carreira solo.

Outra banda que fez muito sucesso com um hit. Formada no início da década de oitenta, no Rio de Janeiro, a banda explodiu com a música ‘Ursinho Blau Blau’. Liderada por Sylvinho, a banda ainda emplacou outras músicas. A banda se separou em 1987, após desentendimento. O vocalista adotou o nome artístico de Sylvinho Blau-Blau e seguiu carreira solo, contudo, não conseguiu voltar ao glamour. Sylvinho participou de alguns reality shows recentemente e segue realizando alguns shows e eventos com temática dos anos oitenta.

