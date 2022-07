10 filmes dos anos 90 que você provavelmente assistiu mais de uma vez

Sendo cinéfilo ou não, você concorda que a década 90 foi repleta de ótimos filmes? Independe do gênero, foram muitas produções de níveis especuladores, tanto de efeitos especiais, quanto de produção e claro, de faturamento.

Caso você queira relembrar algum desses clássicos, confira a lista a seguir, com 10 produções para o cinema que você provavelmente assistiu mais de uma vez. E se não assistiu, deveria dar uma chance o mais rápido possível.

Matrix

Lançada como uma trilogia, o primeiro filme de ‘Matrix’ estreou no ano de 1999 e é lembrado pelo seu enredo ‘fora do comum’ e mais ainda pelos efeitos especiais à frente do tempo. Teve ainda mais dois filmes lançados no início dos anos 2000: ‘Matrix Reloaded’ e ‘Matrix Revolutions’, curiosamente lançados no mesmo ano, em 2003. A saga ressurgiu no ano passado, com o lançamento de ‘Matrix Resurrections’, com o retorno dos atores e atrizes principais.

Titanic

Exibido na televisão inúmeras vezes (e você provavelmente assistiu muitas delas), o filme mais famoso sobre o navio Titanic foi lançado em 1997. O romance tem como diretor James Cameron, que dirigiu também ‘Avatar’ (2009), ‘Aliens’ (1986) e ‘O Exterminador do Futuro 2′ (1991).

Em uma ideia um tanto ousada, em 2022 foi lançado ‘Titanic 666′, uma história de terror sobre o náufrago do navio mais famoso do mundo. A nova versão foi duramente criticada.

Central do Brasil

O filme brasileiro foi lançado em 1998 e, como o nome sugere, conta a história de Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, que escreve cartas Central do Brasil, estação de trem localizada no Rio de Janeiro. Ela então se depara com Josué, um menino de 9 anos e os dois vão em busca do pai da criança. É um dos filmes brasileiros mais elogiados pela crítica.

Compondo a lista, você também já assistiu mais de uma vez os filmes a seguir:

A Lista de Schindler (1993);

Pulp Fiction (1994);

Esqueceram de Mim (1990);

O Show de Truman (1998);

A Bruxa de Blair (1999);

Forrest Gump - O Contador de Histórias (1994)

Armagedom (1998).

