4 músicas que fizeram muito sucesso nos anos 90 e que você provavelmente cantou

Se você é do tipo de pessoa que lembra do passado com saudosismo e com saudades, talvez você goste de escutar algumas música ‘da sua época’ até os dias atuais’. Muito forte nos anos 90 e início dos anos 2000, as músicas a seguir tocaram muito nas rádios e nas festas, e você provavelmente já indicou alguma ou dançou junto com seus amigos ou ‘paqueras’.

Linger - The Cranberries

A música foi lançada em 1993 no álbum ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’, da banda ‘The Cranberries’, que tinha como vocalista Dolores O’Riordan, falecida em 2018. Além de Linger, que se tornou trilha sonora de filmes como ‘Click’ (2006) estrelado por Adam Sandler, a banda ainda fez sucesso com outras canções, como ‘Zombie’ e ‘Dreams’, essa última também do álbum de 1993.

Torn - Natalie Imbruglia

Tanto a música quanto o clipe muito bem trabalhado fizeram enorme sucesso no final dos anos noventa e início dos anos dois mil. Contudo, o que muita gente não sabe é que ‘Torn’, que explodiu na voz de Natalie Imbruglia, percorreu um longo caminho até chegar nela. A canção foi escrita em 1993 e lançada originalmente com outro nome por uma cantora dinamarquesa. Em seguida, foi relançada pela banda ‘Ednaswap’, da qual Anne Preven, vocalista e autora da música, fazia parte. Ela ainda foi regravada em 1996 por outra cantora e só no ano seguinte, em 1997, ficou conhecida mundialmente através de Natalie.

More Than Words - Extreme

Também na linha do rock, ‘More Than Words’, de ‘Extreme’, foi lançada em 1991. O terceiro single do álbum ‘Pornograffitti’ é uma das mais lembradas da banda e provavelmente você já dedicou essa música para a sua amada quando você era mais jovem.

I Want It That Way - Backstreet Boys

Dos diversos ‘hits’ lançados pela banda de enrome sucesso ‘Backstreet Boys’, a música ‘I Want It That Way’ está entre as mais ouvidas até os dias atuais. Foi lançada em 1999 e indicada a diversos prêmios do mundo da música daquele ano, como o ‘MTV Video Music Awards’, concorrendo nas categorias ‘Vídeo do Ano’, ‘Melhor Vídeo de Pop’, ‘Melhor Vídeo de Grupo’ e ‘Escolha do espectador’, saindo vencedor dessa última.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA TAMBÉM: Veja como estão esses cantores que fizeram sucesso nas décadas de 80 e 90