Gírias que eram MUITO UTILIZADAS nos anos 80 e 90

Ao longo do tempo, a comunicação, seja ela online, escrita ou oral, vai se atualizando. Se até os anos 2000 as gírias surgiam de diversos lugares e regiões do país e às vezes ficava somente por esses lugares, na virada do século, com o avanço do uso da internet e um pouco depois com a chegada dos memes, os tipo de linguagem se misturam e ultrapassa barreiras de estados.

Mas se o papo é nostalgia, você se lembra das gírias utilizadas nas décadas de 80 e 90? Será que elas sobreviveram até os dias de hoje? Confira a seguir uma lista retirada do ‘Canal 90′ com gírias dessa época.

Patota

Hoje o termo mais utilizado é ‘galera’ ou ‘turma’, mas antigamente era comum utilizar a palavra ‘patota’ para se referir a um grupo de pessoas.

Breguete

Com um pouco mais de dificuldade para se pronunciar, ‘breguete’ nada mais é do que uma coisa, seja ela o que for. Para ficar mais fácil: o povo mineiro é conhecido por utilizar a palavra ‘trem’ para se referir a diversas coisas, não é mesmo? Pois breguete tinha a mesma função.

Outra gíria também usada na mesma época e com o mesmo significado era troço, que ainda é comum em algumas regiões até os dias de hoje.

Duca

Essa é uma palavra ‘encurtada’ que tem como referência um palavrão. Se você não entendeu, ela poderia ser utilizada dessa forma: “esse texto é duca...”

Antenado

Ainda comum hoje em dia, essa é uma palavra com um significado mais óbvio. Uma pessoa antenada é aquela que está sempre ligada nas coisas, principalmente nas novidades.

Gororoba

Nada mais é do que uma comida com aparência estranha.

