Os 4 carros MAIS FAMOSOS no Brasil na década de 80 que você provavelmente sonhou em ter

Com o passar do tempo, os carros se tornaram algo muito popular entre os brasileiros. Mas é só olhar algumas décadas para trás que esse tipo de veículo era cobiçado por muitas pessoas, sendo ele mais popular ou não. Mas você sabe quais foram os carros mais vendidos na década de 80 no Brasil? Veja a seguir.

Chevrolet Chevette

Esse modelo é o primeiro carro mundial da fabricante de automóveis General Motors e em 1980 ganhou uma repaginada, o que fez com que se tornasse um dos carros mais vendidos da época, perdendo somente para o Fusca e o Passat, de acordo com o site Flat Out. Em 1983 a GM vendeu 85.984 unidades desse modelo, quebrando a hegemonia do Fusca que vinha como líder de vendas a anos. No restante da década ele foi ganhando mais fama e versões mais luxuosas.

Volkswagen Gol

É considerado o sucessor do Fusca e possuía uma designer moderno para época, inspirado no esportivo Scirocco. Também em 1983, após muitas pessoas migrarem para o Gol devido à modernidade e ao espaço interno, ultrapassou em vendas o Gol e seu ‘irmão’ Passat. Em 1987 virou líder de vendas no mercado, após a marca anunciar o fim da fabricação do Fusca e a iniciar o processo de aposentadoria do Passat.

Chevrolet Monza

Antes do Gol brilhar no mercado, quem estava no topo era o Monza. Tinha a opção de duas ou quatro portas, um carro moderno e um acabamento raro para os padrões brasileiros. Conforme diz o site, de 1984 até 1986 foi líder de vendas, sendo o único modelo não popular a alcançar tal feito nacional.

Volkswagen Fusca

Quem nunca sonhou em ter um lindo (e hoje clássico) ‘Fusquinha?’ Ele foi topo de vendas no mercado automobilístico durante vários anos, com sua fama começando a cair somente em 1980. Mesmo com sua produção chegando ao fim praticamente na metade dá década, em 1986, conseguiu ser o quarto mais vendido nos 10 anos, superando modelos como Opala e Kombi, vendidos o ano todo.

