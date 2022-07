Com pepino e laranja: suco natural maravilhoso contra a pressão alta Foto - Freepik - @jcomp

Quando pensamos em pressão alta, uma recomendação de suco natural caseiro, sempre que recomendada por um médico, é claro, pode ser bastante benéfica e contribuir de maneira eficiente para a saúde de um indivíduo.

E, se você quer entender melhor e conhecer uma das receitas que podem ser positivas com relação a este tema, separe seu papel e caneta para registrar os detalhes de uma dica super prática de bebida caseira. As informações são do portal Tua Saúde.

Suco natural caseiro

Ingredientes:

1 pepino;

Suco de 2 laranjas.

Veja mais uma dica de suco natural caseiro:

Modo de preparo:

Primeiro, depois de lavar o pepino, coloque-o no liquidificador com o suco da laranja;

Feito isso, o próximo passo será bater até que obtenha uma mescla homogênea;

É opcional adicionar gelo;

Por fim, você deve consumir sua bebida sem adoçar.

⚠️⚠️⚠️ FIQUE LIGADO ⚠️⚠️⚠️

Queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo. Visto isso, não tem proposta de assegurar tratamentos, diagnósticos, incentivar práticas de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de antes de iniciar qualquer prática buscar orientação de um profissional especializado para que assim garanta sua saúde, combinado?

Se você gostou desta dica, não esqueça de conferir também: