Suco natural com hortelã e mais um ingrediente para dormir melhor

Não passe perrengue para dormir: às vezes, um suco natural pode se tornar um verdadeiro aliado para dormir melhor. Já pensou no kiwi como uma alternativa para resolver esse problema?

O portal Veja Saúde destacou os benefícios que o kiwi pode ter para um sono mais agradável: a fruta conta com diversos compostos que ajudam a melhorar a qualidade do repouso. Compartilhamos aqui uma receita com apenas dois ingredientes, bem simples de fazer. Verifique a seguir um bom aliado para uma noite de sono mais tranquila.

Suco de kiwi com hortelã

Ingredientes

4 kiwis;

1 porção de hortelã;

1 xícara de água.

Modo de preparo

Lave bem as folhas de hortelã e pique;

Descasque os kiwis e corte em pedaços pequenos;

Coloque tudo no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea;

Coe;

Adoce conforme preferir;

Sirva.

Este suco é para consumo imediato, pois frutas perdem os nutrientes com o passar do tempo. Além disso, ele fará mais efeito se tomado em temperatura ambiente, sem estar muito gelado.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Se você sofre de frequentes problemas para dormir, é recomendado que busque um profissional médico para que os exames necessários e avaliações sejam feitas.

Não esqueça também de reservar o tempo adequado para poder descansar, pois isso contribuirá para que você tenha mais energia no dia seguinte.

Por fim, queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo, ou seja, não tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas ou suspeitas, procure um especialista.

