Gravidez silenciosa: entenda por que algumas mulheres não sabem que estão esperando um bebê

Klara Castanho revelou em carta aberta ter sido estuprada e engravidado. A atriz, porém, não sabia que estava esperando uma criança até poucos dias antes de dar à luz, trazendo à tona uma condição pouco comum: a chamada gravidez silenciosa.

O Metro World News conversou com Maria Aparecida dos Santos Traverzim, obstetra e professora do curso de Medicina da UNINOVE (Universidade Nove de Julho), para entender um pouco melhor quadros como esse.

A especialista afirma que é muito difícil quantificar a incidência de casos do tipo no Brasil, pois a maioria das unidades de saúde que presta auxílio às mulheres acaba não registrando esse atendimento de uma maneira diferenciada.

O que se sabe, contudo, é que fatores físicos podem explicar uma gravidez silenciosa. “Mulheres atletas, por exemplo, muitas vezes param de ter ciclos menstruais, engravidam e não percebem, pois, como não têm menstruação, não têm como se atentar ao atraso do ciclo”, aponta Maria Aparecida.

O aspecto emocional também interfere quando se pensa nessa condição. “A mulher acaba relacionando as alterações do corpo a outras causas. No caso da atriz Klara Castanho, ela passou mal e procurou atendimento médico, tendo a gestação diagnosticada. Devemos lembrar que Klara passou por um quadro de violência, portanto pode ter relacionado algumas mudanças corporais ao estresse sofrido.”

Sinais que confundem

Mulheres gestantes não apresentam menstruação, mas podem ter quadros de sangramentos por diversas causas, seja por alterações placentárias ou até mesmo por razões ginecológicas, como sangramentos do colo do uterino, confundindo quem espera um bebê e ainda não sabe.

Além disso, na gestação invisível o útero não deixa de crescer, mas a mulher pode acabar associando o aumento abdominal - que pode ser discreto - a outros fatores. Vale dizer que uma musculatura muito tonificada, por exemplo, não deixa a barriga ficar tão saliente.

“A mulher pode pensar, por exemplo, que está engordando. Quando passamos por um estresse muito grande [como no caso de uma violência sexual], temos a tendência muitas vezes de modificar nossos hábitos alimentares e ligamos essas mudanças ao aumento de peso”, explica a obstetra Maria Aparecida.

Riscos da gravidez silenciosa

Uma gravidez silenciosa, por mais que não seja notada, pode representar perigo à saúde da mãe e do bebê, como destaca a especialista.

“O pré-natal é uma condição essencial para que uma gestação seja o mais saudável possível. Portanto, uma gestante que passou a gravidez inteira sem uma assistência adequada corre riscos - tanto ela mesma como o bebê. A mãe pode ter hipertensão, diabetes e outros problemas. Já a criança pode receber menos nutrientes pela placenta e até morrer”, finaliza.