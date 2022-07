Quer economizar? Então não beba café antes de fazer compras! Veja o estudo que mostra isso

O café faz parte da rotina de muitas pessoas e tomar uma xícara antes de fazer qualquer atividade ou até mesmo no meio dela é algo totalmente comum. Afinal, quem aí nunca foi às compras e no meio de todas as visitas às lojas resolveu parar para beber um delicioso café? Se você já fez isso ou está pensando em fazer isso da próxima vez que precisa comprar algo, é melhor repensar.

Um estudo determinou que o consumo de café antes de comprar alho não é benéfico. Pesquisas publicadas no Journal of Marketing (texto em inglês) mostram que beber o líquido antes das compras faz com que você gaste mais, pois você pode ficar impulsivo e aumentar seu limite de gasto estabelecido.

Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), os autores realizaram dois experimentos distintos em duas lojas em países diferentes, uma na Espanha e a outra na França. No primeiro caso, eles distribuíram 300 cafés expressos com cafeína, descafeinados ou águas na entrada de uma loja de produtos para a casa. Na segunda experiência, realizada de forma online, 200 voluntários tiveram que consumir alguma dessas bebidas e escolher entre 66 itens de uma lista.

Os resultados indicaram que as pessoas que beberam café gastaram em média R$ 1.147,30 (conversão do dia 1 de julho), adquirindo 2,16 itens. Já aquelas que não consumiram cafeína desembolsaram metade, algo em torno de R$ 595,16, saindo com 1,45 item de média.

Outra informação obtida no estudo mostrou que o primeiro grupo (que bebeu café) estava mais disposto a comprar produtos menos necessários. O experimento virtual também repetiu o feito.

Por que isso ocorre?

Os especialistas explicam que a impulsividade da compra acontece por causa da cafeína, que estimula a dopamina, hormônio que junto com a serotonina, regula o humor, felicidade e ansiedade. Nesse caso, é como se houvesse um sistema de recompensa, onde certos estímulos, como comer uma barra de chocolate ou fazer compras, por exemplo, produzem prazer.

Outro exemplo na prática se mostra em pessoas diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção (TDAH), onde o indivíduo tem um comportamento mais impulsivo, pois possuem um nível mais elevado dessa substância no cérebro.

