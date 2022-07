Fígado gorduroso: essa doença pode levar ao câncer. Veja os sintomas

A gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática nas fases iniciais, não apresentam sintomas no início. Contudo, com a condição se agravando com o passar do tempo, alguns sinais são perceptíveis. A gordura no fígado em si não é uma situação graves, mas se não for tratada, pode causar danos como o mal funcionamento de células do fígado e também cirrose, podendo até mesmo causar a necessidade de um transplante de fígado.

Principais sintomas

Segundo o site Tua Saúde, é possível estabelecer um diagnóstico prévio respondendo as perguntas a seguir. Caso a maioria das respostas seja sim, é imprescindível a busca por um médico especializado.

Perda de apetite?

Dor do lado superior direito da barriga?

Barriga inchada?

Fezes esbranquiçadas?

Cansaço frequente?

Dor de cabeça constante?

Enjoo e vômito?

Cor amarelada nos olhos e na pele?

Possíveis causas

Não se sabe ao certo quais são as principais causas, mas estudos sobre a condição mostram que pessoas que possuem maus hábitos alimentares, que não praticam atividade física e fazem uso de bebida alcóolica em excesso possuem maior chance, além de pessoas que já sofrem com outras doenças, como colesterol alto e diabetes.

Segundo Guillermo Silva, gastroenterologista e hepatologista da Clínica Las Condes citado em texto do site Meganotícias, a alteração pode ocorrer também com o avanço da idade. O médico explica que, caso a doença evolua sem o tratamento adequado, ela pode se transformar em uma condição chamada de esteatohepatite, podendo ainda evoluir para cirrose e câncer de fígado, em casos específicos.

Tratamento

Caso descoberto nos estágios iniciais, a gordura no fígado pode ser controlada com dietas, prática de atividades física e controle das doenças citadas anteriormente.

