Esse é o motivo pelo qual você NUNCA deve espremer espinhas

Mesmo que você já tenha ouvido falar que não se deve espremer espinhas e o seu dermatologista ou esteticista te dando broncas todas as vezes, é difícil resistir a tentação, não é mesmo? Mas você sabe o motivo que eles tanto insistem nisso? Afinal, não parece ser tão ruim retirá-las da pele.

Muito comuns na adolescência em virtude dos hormônios, as espinhas também aparecem em pessoas adultas. Esse ‘sinal’ ocorre quando os poros da pele ficam entupidos de gordura ou óleos naturais produzidos pelo próprio corpo. Caso eles sejam infectados por algum tipo de sujeira, eles acabam se enchendo de líquido branco-esverdeado conhecido como pus.

Ter espinhas ocasionais é algo normal e muitas pessoas levam a vida normalmente com elas no rosto ou em outras partes do corpo. Contudo, se elas aumentam de número rapidamente ou deixam sinais graves na sua pele, é preciso recorrer a tratamentos médicos.

Por que não se deve espremer espinhas?

Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), existe uma série de fatores que indicam que você nunca deve estourar uma espinha. O primeiro deles é o fato de você estar mexendo na sua própria pele. Ao forçar o líquido para fora, você a danifica, deixando um buraco que se torna uma ferida, interferindo no processo de cicatrização que a sua própria derme estava tratando sozinha.

“Se você entende que as espinhas são áreas da pele onde seu corpo está tentando se curar, isso deve impedir o desejo de apertar”, disse a especialista em dermatologia Erin Gilbert à revista Allure.

A gordura e as bactérias podem estar localizadas em áreas mais profundas da sua pele, ou seja, em alguns casos, mesmo espremendo, ainda vai restar vestígios no poro. Mexendo na ‘ferida’ você pode aumentar o tamanho da espinha e causar inchaço.

Por fim, espremer espinhas também pode causar mais espinhas, pois os microorganismos podem se proliferar na pele.

