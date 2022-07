Álcool em gel vence? Veja quanto tempo o produto pode durar após ser aberto

Mesmo estando mais aliviados com a pandemia de coronavírus, medidas de higiene ainda estão sendo mantidas em diversos lugares do país, seja por regras estabelecidas ou pelos indivíduos já estarem acostumados. O álcool em gel, por exemplo, se tornou algo inseparável, com seu uso sendo praticamente ‘automático’. Provavelmente, lendo esse texto, você pegou o o frasco que estava na sua mesa, higienizou as mãos e nem percebeu. Mas algumas dúvidas que surgem são: quanto tempo o álcool em gel dura após ser aberto? Devo seguir a data de validade presente na embalagem? Ele perde o efeito com o tempo?

A eficácia é reduzida ao longo do tempo, pois componentes como álcool e peróxido de hidrogênio perdem a força. “A concentração de álcool diminui por evaporação e a de peróxido de hidrogênio por conversão em água”, explica Karen Dobos, professora do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Patologias da Colorado State University.

A potência também tende a diminuir de acordo com as condições em que o álcool em gel é mantido. Caso você mantenha um frasco dentro do carro, exposto a altas temperaturas, ou na mochila, abafado, os componentes vão evaporar mais rápido.

A professora diz que, mesmo com a data de validade, o produto deve ser utilizado em, no máximo, um ano, isso se for seguido todas as recomendações e mantê-lo em um local fresco e arejado, sem a presença do sol. Após esse período, o álcool em gel não apresenta riscos à saúde, apenas reduz a capacidade de eliminar vírus e bactérias.

