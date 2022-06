7 mitos e verdades sobre os cuidados com a pele no inverno

Tire as dúvidas sobre os cuidados da pele no frio Senivpetro/Freepik (Divulgação)

O inverno chegou no último dia 21 e, com ele, a necessidade de redobrar os cuidados com a pele. Isso porque, nesta estação, a textura do tecido cutâneo pode sofrer alterações provocadas pelas baixas temperaturas e também pelo ar seco.

É comum, no entanto, que muitas dúvidas surjam nesse período. Para esclarecer o que é mito e o que é verdade em torno do assunto, o Metro World News conversou com a esteticista dermaticista Patricia Elias.

Confira o que diz a especialista:

1 - Esfoliar a pele no inverno faz mal.

Mito. A esfoliação é um processo muito importante para ajudar na renovação celular e na remoção de células mortas da camada superficial da pele e, por isso, deve continuar neste período, explica Patricia.

“Ela ajuda a clarear manchas de pele, controlar oleosidade, estimular a produção de colágeno da pele, deixar a pele macia e, ao contrário do que se imagina, deve sim ser mantida nos dias frios, mas em uma menor quantidade. Isso porque a pele costuma ficar mais sensível e seca, podendo resultar na perda de sua barreira natural no caso de esfoliações agressivas. Também é importante ressaltar que esse processo deve ser seguido de uma boa hidratação para manter a pele sempre lisinha, macia e sedosa.”

2 - Água muito quente prejudica a pele no frio.

Verdade. “A água muito quente compromete a barreira cutânea natural, desencadeando alguns possíveis problemas, como a desidratação, coceira, descamação, envelhecimento precoce da pele”, diz a esteticista. “Pode também aumentar a oleosidade, uma vez que o corpo entende que precisa produzir mais óleo para repor a hidratação perdida. Além disso, a água quente interfere no pH e no equilíbrio do microorganismos da pele, resultando em uma pele pouco saudável. Por isso, o ideal são os banhos mornos”, completa.

3 - O uso do protetor solar pode ser abolido nessa época.

Mito. Segundo Patricia, o protetor solar deve ser sempre nosso maior aliado. “Os raios UVA e UVB emitidos pelo sol estão presentes mesmo em dias nublados, frios ou chuvosos, o que causa o envelhecimento da pele e o aparecimento de manchas indesejadas se não construirmos uma barreira de proteção contra eles”, aponta.

Outro fator de risco, como lembra a especialista, é o câncer de pele, que possui o sol como um grande agravante.

4 - Lábios precisam de atenção especial nos dias frios.

Verdade. “Nossos lábios são uma das partes que mais sofrem durante o inverno. Por produzir pouca oleosidade, é uma região sensível e que fica extremamente ressecada, com descamação e fissuras devido às baixas temperaturas, clima seco e acidez da saliva da boca”, afirma.

Para evitar que isso aconteça, a esteticista dermaticista diz que o ideal é sempre manter um hidratante labial por perto e aplicar sempre que possível. Além disso, é recomendado o uso de regeneradores labiais em creme ou pomada durante a noite.

Outro ponto importante é evitar lamber os lábios quando eles estiverem secos porque a saliva atrapalha o processo de cicatrização, irritando e machucando ainda mais a pele por causa da acidez e enzimas digestivas.

5 - A alimentação mais pesada no frio pode interferir na aparência da pele.

Verdade. Patricia explica que o frio faz com que nosso organismo necessite de mais energia para se manter aquecido, e nossa energia vem de nossa alimentação. Sendo assim, sentimos mais fome para manter nossa temperatura corporal equilibrada. Além disso, também é uma época que queremos nos manter confortáveis, nos fazendo recorrer a alimentos mais gordurosos que são extremamente prejudiciais à nossa pele.

“Comidas como pizza, hambúrgueres e frituras desequilibram a microbiota do intestino, causando processos inflamatórios no corpo e, consequentemente, na derme. Os doces, por sua vez, aumentam a insulina do sangue, acentuando a oleosidade e a obstrução dos poros. Para evitar que isso aconteça mantenha sempre uma alimentação saudável e o consumo de água frequente”, alerta.

6 - O inverno é a melhor época para investir em tratamentos estéticos.

Verdade. Procedimentos como o laser, peeling químico, microagulhamento e jato de plasma, ou seja, um pouco mais agressivos, requerem um afastamento dos raios solares para evitar manchas.

“O inverno é uma época que costumamos ficar mais longe de praias e piscinas. Por isso, é o momento ideal para a realização de tratamentos estéticos”, afirma.

7 - Quem tem pele oleosa não pode usar cremes no rosto durante o inverno.

Mito. A hidratação é uma etapa essencial da skincare, até mesmo para pessoas de pele oleosa. A grande questão é escolher um hidratante apropriado, como sérum, sérum creme, gel e fluído.

“Uma grande parte da oleosidade é produzida com o objetivo de manter a derme que está ressecada, hidratada. Por isso, se a pele já estiver hidratada, ela vai entender que não é preciso produzir tanto sebo. Além disso, esse é um passo importante para manter a pele sempre iluminada, saudável e protegida, ainda mais nos dias frios que costumam ressecar bastante nosso rosto”, finaliza Patricia.