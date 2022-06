Pesquisa: 92% dos brasileiros buscam empresas com programas de saúde mental

Uma pesquisa desenvolvida pela Pearson revelou que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com saúde mental e bem-estar dentro das empresas em que trabalham. Segundo o levantamento, 92% dizem priorizar, na hora de procurar um novo emprego, companhias que oferecem algum tipo de serviço ou programa voltado às questões.

Para 71% dos entrevistados no Brasil, as organizações deveriam oferecer serviços gratuitos de saúde mental aos empregados.

Além disso, para 65% dos ouvidos pela pesquisa, intitulada “Global Learner Survey”, as empresas deveriam ampliar a cobertura do benefício do plano de saúde com serviços e atendimentos psicológicos.

Para 59% dos colaboradores brasileiros, discussões internas, presenciais ou virtuais, sobre os cuidados da saúde mental e bem-estar já seriam muito bem aceitos.

Outro ponto que chama a atenção no estudo é que para 90% dos brasileiros as empresas deveriam oferecer dias de férias remuneradas para que possam cuidar da saúde mental e bem-estar.

Para Juliano Costa, vice-presidente de Estratégia de Conteúdos na Pearson Latam, é notório que, após a pandemia da covid-19, os cuidados psicológicos se tornem uma prioridade para a população.

“Passamos por um longo período de dificuldades mentais para absorver tudo o que temos passado. Quando colocamos isso no nosso dia a dia, vimos que as pessoas, a partir de agora, vão priorizar intensamente os cuidados com a saúde mental e bem-estar, sobretudo no ambiente profissional”, aponta.

Expectativa X realidade

A realidade encarada pelos profissionais, porém, é bem diferente da desejada. A maioria (82%) disse que as empresas em que trabalham não aplicam quaisquer programas ou suportes de saúde mental e bem-estar que sejam.

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.001 brasileiros entre 16 e 74 anos, entre os dias 13 e 22 de abril.

A Global Learner Survey também foi realizada nos Estados Unidos, Reino Unido, China e Índia. Ao todo, foram ouvidas 8.170 pessoas ao redor do mundo.

Este é o quarto ano em que a Pearson realiza a pesquisa global.