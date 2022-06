O aplicativo de mensagens WhatsApp está lançando um novo recurso para testadores beta para permitir filtrar bate-papos não lidos de forma rápida.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, a novidade foi detectada em uma recente atualização beta para iOS.

Este é o novo recurso do WhatsApp que será liberado em breve para os usuários

Há duas semanas, o WhatsApp lançou uma nova atualização pra Desktop, trazendo a capacidade de filtrar conversas não lidas para os usuários. Agora, o mesmo recurso também foi lançado para Android.

Com isso, todas as versões já contam com o recurso (ainda em desenvolvimento).

Como informado, uma opção para filtrar conversas não lidas estava disponível para contas comerciais em janeiro, e o WhatsApp já planejava liberar para contas padrão.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Como é possível ver nesta captura de tela, o WhatsApp agora está introduzindo um novo botão de filtro localizado ao lado da barra de pesquisa.

Quando você usa o novo filtro, o WhatsApp lista automaticamente todos os bate-papos não lidos, facilitando o gerenciamento.

O usuário pode limpar facilmente o filtro tocando no rótulo “Limpar filtro”.

Ainda de acordo com as informações, quando o filtro estiver ativado e o usuário usar a barra de pesquisa, apenas as mensagens de chats não lidos aparecerão nos resultados.