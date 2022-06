Looks ideais e modernos com camiseta branca que você precisa começar a usar já Foto ilustrativa - Pinterest

Uma das principais vantagens da camiseta branca, é que por ser uma cor neutra faz com que se torne consequentemente um item bastante versátil e que pode ajudar de maneira eficiente na composição dos looks do dia a dia.

E, se você está buscando por recomendações para inovar na forma de se vestir, queremos convidá-lo a conferir uma listinha com 4 looks maravilhosos com camiseta branca que você precisa começar a usar já.

Veja depois estas dicas de moda:

1 - Camiseta branca com saia midi

Você possivelmente deve saber que a saia midi vai bem com quase todos os lookinhos, certo? E o mesmo se aplica ao uso com camiseta branca. Junto a estes dois itens, acrescente um tênis branco ou salto agulha.

2 - Que tal um short jeans com blazer?

Esta é a opção que você deve investir se quer parecer moderna e chique ao mesmo tempo. Somando o blazer, o short jeans e camiseta branca, bastará que finalize com belo salto alto.

3 - Camiseta branca com calça de couro

Aposte nesta recomendação se você quer estar confortável e elegante! É muito simples: combine a calça de couro preta, com a camiseta e tênis branco. Maravilhoso, né?

4 - Calça jeans e sandálias

Para fechar nossa listinha, temos essa dica que você com certeza vai amar! Para arrasar no look, basta usar a camiseta branca, com um jeans skinny ou mom e finalizar com uma sandália.

*Com informações do portal Nueva Mujer.

+ NÃO SE VÁ ANTES DE CONFERIR ESTAS RECOMENDAÇÕES: