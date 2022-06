NASA: astronautas da Estação Espacial Internacional têm festa com pizza

A culinária espacial não é o forte da Estação Espacial Internacional ou da Nasa, já que seus propósitos são totalmente científicos e toda a comida enviada ao local é feita para ‘funcionar’ em gravidade zero, em todos os aspectos.

Mas de vez em quando dá para fazer uma extravagância ou outra e a Nasa compartilhou recentemente imagens dos astronautas da Estação se divertindo enquanto saboreiam um delicioso pedaço de pizza preparada em ambiente de microgravidade. A noite da pizza já faz parte da rotina semanal da tripulação.

Todos os ingredientes para a celebração foram testados, pré-preparados e embalados pelos cientistas do Laboratório de Alimentos espaciais da agência. Pela cara dos astronautas, a iguaria não desagradou ao palador dos astronautas. Em uma das fotos, é possível ver a cara feliz do astronauta com uma grande fatia de pizza de peperoni com queijo.

Esse não é a primeira vez que a cozinha da Estação Espacial abre mão do cardápio restrito e cede espaço às iguarias terrenas. No final de maio, com o aniversário da astronauta Jessica Watkins, o seleto grupo de cosmonautas teve a oportunidade de comer um pequeno pedaço cada de um bolo de aniversário ‘encomendado’ especialmente para a ocasião, e todos aprovaram a ideia.

Testes de traje

A NASA realizou nesta quarta-feira testes com trajes espaciais avançados. Além de um colete especial para proteção contra a radiação, foi testada também uma roupa experimental capaz de monitorar a saúde da tripulação. Trata-se de uma camiseta inteligente integrada a sensores sem fio que acompanha o desempenho do sistema cardiovascular do astronauta enquanto ele estiver em microgravidade.

