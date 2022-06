O ‘plano secreto’ da NASA para impedir que um asteroide apocalíptico acabe com o planeta Terra

Em uma ação coordenada pela NASA, mais de 100 astrônomos de todo o mundo participaram de um exercício no ano passado no qual um asteróide grande, conhecido e potencialmente perigoso foi essencialmente removido do banco de dados de monitoramento de defesa planetária para ver se poderia ser detectado novamente.

Não só o objeto foi “descoberto” durante o exercício, como suas chances de atingir a Terra foram continuamente reavaliadas à medida que foi rastreado, e a possibilidade de impacto foi descartada.

Como detalhado pela NASA, o exercício confirmou que, desde a detecção inicial até a caracterização de acompanhamento, a comunidade internacional de defesa planetária pode agir rapidamente para identificar e avaliar o perigo representado por uma nova descoberta de asteróides próximos da Terra.

Os resultados do exercício são detalhados em um estudo publicado no Planetary Science Journal nesta semana.

O exercício se concentrou no asteroide real Apophis. Por um curto período após sua descoberta em 2004, o Apophis foi avaliado como tendo uma chance significativa de impactar a Terra em 2029 ou mais tarde.

Mas com base em medições de rastreamento feitas durante várias aproximações desde a descoberta do asteroide, os astrônomos refinaram a órbita de Apophis e agora sabem que ela não representa nenhum risco de impacto por 100 anos ou mais.

Como detalhado pela NASA, observações científicas da aproximação mais recente do Apophis, que ocorreu entre dezembro de 2020 e março de 2021, foram usadas pela comunidade de defesa planetária para este exercício.

Os astrônomos sabiam que o Apophis se aproximaria da Terra no início de dezembro de 2020. Mas, para tornar o exercício mais realista, o Minor Planet Center (MPC) fingiu que era um asteroide desconhecido, impedindo a novas observações de Apophis de serem conectadas com observações anteriores. Quando o asteróide se aproximou, as pesquisas astronômicas não tinham registro prévio de Apophis.

Em 4 de dezembro de 2020, quando o asteroide começou a brilhar, o Catalina Sky Survey fez a primeira detecção e relatou a astrometria do objeto.

À medida que o Apophis entrava no campo de visão da missão NEOWISE da NASA, o MPC vinculou suas observações às feitas por telescópios de pesquisa terrestres para mostrar o movimento do asteroide através do céu. Em 23 de dezembro, o MPC anunciou a descoberta de um “novo” asteroide próximo à Terra.

Os participantes do exercício rapidamente reuniram medições adicionais para avaliar sua órbita e se ela poderia impactar a Terra.

Durante a aproximação do asteroide em março de 2021, os astrônomos do JPL usaram o Goldstone Solar System Radar para obter imagens e medir com precisão a velocidade e a distância do asteroide, descartando o risco de qualquer colisão.

Orbitando muito acima da atmosfera da Terra, o NEOWISE forneceu observações infravermelhas de Apophis que não seriam possíveis do solo porque a umidade na atmosfera da Terra absorve luz nesses comprimentos de onda.

Ainda de acordo com as informações, o sucessor do NEOWISE, o NEO Surveyor de próxima geração, está programado para ser lançado não antes de 2026 e expandirá muito o conhecimento sobre os asteroides próximos da Terra que povoam nosso sistema solar.

