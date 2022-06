Estes são os áudios impressionantes ‘captados’ pela NASA no espaço; confira

Uma sequência de áudios misteriosos ‘captados’ pela Agência Espacial Americana (NASA) no espaço foi divulgada ao longo do mês de maio.

As sonificações impressionantes foram divulgadas pela instituição nas redes sociais e muitas acabaram viralizando. Confira detalhes:

Estes são os áudios impressionantes ‘captados’ pela NASA no espaço

Uma sonificação incrível

De todo o espectro eletromagnético, os dados nesta imagem são representados por música para criar uma maneira interessante de experimentar a Galáxia do Redemoinho através do som.

Esta sonificação apresenta dados do Telescópio Espacial Spitzer da NASA (infravermelho), Hubble (visível), GALEX (ultravioleta) e Chandra. Confira:

Aglomerado Abell 370

Várias centenas de galáxias residem no núcleo do aglomerado de galáxias Abell 370, localizado a aproximadamente 4 bilhões de anos-luz da Terra.

Nesta sonificação, as ondas sonoras são geradas com base no brilho e na posição dos objetos cósmicos na imagem. A luz mais brilhante é convertida em som mais alto e a frequência aumenta da parte inferior para a parte superior da imagem. Veja:

Resultado impressionante

Ao representar os dados na imagem por meio da música, podemos experimentar essa visão do Hubble do Objeto de Hoag de uma maneira totalmente nova.

Essa sonificação mapeia a luz brilhante para um volume mais alto, e a luz mais distante do centro é mais aguda. Veja:

Buraco negro

Nesta nova sonificação do buraco negro na galáxia M87, três conjuntos diferentes de observações são representados como som.

Texto com informações da NASA