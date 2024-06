Técnico de time de futebol amador é morto a tiros no interior de São Paulo; motivação ainda é mistério

Técnico de time amador de futebol Daniel Brito, de 37 anos, foi executado a tiros em Monte Mor, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte do técnico de futebol amador Daniel Brito, de 37 anos, que foi executado a tiros em Monte Mor, no interior de São Paulo. O autor dos disparos, que tem 48 anos, foi identificado, mas fugiu e ainda não foi preso. A vítima comandava a equipe Família Borto, que disputou a Taça das Favelas, em Campinas, que fica na mesma região.

O crime ocorreu na manhã de domingo (2), no Jardim Colina, em Monte Mor. Conforme a investigação, o autor chegou armado e depois fugiu em uma motocicleta. No local do crime, foram apreendidas munições intactas de revólver, deixadas pelo atirador. Tudo foi recolhido e encaminhado para perícia.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal após disparos de arma de fogo. Depois, o caso foi registrado na delegacia da cidade e agora agentes da Polícia Civil fazem diligências em busca do criminoso.

Ainda não há informações sobre a relação que o autor tinha com a vítima e nem sobre a motivação do crime.

Nas redes sociais, o Família Borto publicou uma homenagem ao treinador, em que o cita como exemplo de luta e superação.

“Você foi um verdadeiro exemplo de luta, Dani, força e superação! Uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de te conhecer! Sua amizade foi um dos melhores presentes que tive nessa vida. Vou levar pra sempre nossas lembranças e tudo que aprendi com você! Que você brilhe eternamente aí no céu!”, destacou o clube.

O time Fumaça, que enfrentou o Família Borto no domingo, pela Série Bronze do Campeonato Amador de Campinas, também usou as redes sociais para lamentar a morte de Daniel Brito.