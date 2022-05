NASA: Telescópio Hubble capta sequência de imagens que mostra fenômeno impressionante no espaço

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou uma sequência de imagens que mostra um fenômeno impressionante no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, as imagens icônicas do Hubble mostram discos de poeira alimentando buracos negros nos centros das galáxias.

“O Hubble e outras missões da NASA continuam a nos ensinar mais sobre esses fascinantes objetos cósmicos”, informou.

Telescópio Hubble capta sequência de imagens que mostra fenômeno impressionante no espaço

Segundo a NASA, os buracos negros nos centros das galáxias utilizam os por discos de poeira.

A postagem se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, a publicação foi divulgada recentemente no Instagram oficial. Confira:

NASA consegue gravar e divulga som assustador de um buraco negro

De forma impressionante, uma nova sonificação – ou seja, a tradução de dados astronômicos em som – foi liberada recentemente pela NASA.

Sendo uma sonificação diferente de qualquer outra feita antes porque revisita as ondas sonoras reais descobertas em dados do Observatório de raios-X Chandra. Confira:

Além do aglomerado de galáxias de Perseu, uma nova sonificação de outro famoso buraco negro está sendo lançada.

Estudado por cientistas há décadas, o buraco negro em Messier 87, ou M87, ganhou status de celebridade na ciência após o primeiro lançamento do projeto Event Horizon Telescope em 2019.

Texto com informações da NASA