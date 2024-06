Filho mata a mãe a facadas, foge para a casa do pai e pede que ele chame a polícia, na Grande São Paulo

Filho mata a mãe a facadas e depois foge para a casa do pai, em Guarulhos, na Grande SP

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe a facadas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, após cometer o crime, ele fugiu para a casa do pai, que fica em outro bairro, e confessou o que tinha feito. Ele pediu que o genitor acionasse a polícia.

O caso aconteceu na manhã do último sábado (1º). O Centro de Operações da Polícia Militar foi acionado para atender uma ocorrência de homicídio, por volta das 7h50. Na ligação, o pai do suspeito disse o que tinha acontecido e pedia que uma equipe fosse encaminhada até a casa da vítima, no Jardim Bela Vista.

Os agentes seguiram até o local, onde encontraram a mulher já sem vida, caída no chão ao lado de um colchão e enrolada em um pano. Segundo a polícia, o corpo apresentava várias marcas de facadas e havia muito sangue nas proximidades, mas exames necropsiais devem atestar as causas da morte. Uma faca quebrada foi apreendida e encaminhada para perícia.

Logo depois o suspeito foi preso. Ele tinha ferimentos nas mãos e, por isso, foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Taboão, em Guarulhos. Depois, o homem seguiu para a delegacia, onde confessou o que tinha feito. A polícia não revelou se ele indicou qual foi a motivação do crime.

O caso foi registrado no 7° DP de Guarulhos como homicídio e o rapaz segue preso, à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado, assim, não foi possível localizar sua defesa até a publicação desta reportagem.